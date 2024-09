Het nieuwe zangseizoen is gestart bij Amicitia

Regio – De zomerperiode is voorbij en ook oratoriumkoor Amicitia is gestart met de zangrepetities. De alten op de foto hebben er zin in! Het koor gaat direct hard aan de slag en dat moet ook. Er staan twee uitvoeringen op de concertagenda, een groot en een kleiner concert.

Op vrijdagavond 29 november 2024, aanvang 20.15 uur wordt in De Schutse te Uithoorn de Petite Messe Solennelle van Gioacchino Rossini uitgevoerd, alsmede uit The Bavarian Highlands – Aspiration van Edward Elgar en Geistliches Lied van Johannes Brahms. Prachtige muziek, waarbij dirigent Toon de Graaf en repetitor Eric Jan Joosse het koor op de hun bekende vakkundige wijze tot grote zangprestaties brengt.

Op zaterdagavond 14 december, aanvang 19.30 uur is er in de Janskerk te Mijdrecht een optreden van 30 minuten tijdens een kerstprogramma, waaraan meerdere koren deelnemen Amicitiaal van Rossini uit de Petite Messe Solennelle het Kyrie zingen, van Karl Jenkins uit the Armed man het Agnus Dei en het slotkoraal God shall wipe away all tears en enkele koralen uit het Weihnachtsoratorium van Bach.

Ondertussen wordt er flink geoefend voor de grote uitvoering van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach op vrijdag 4 april 2025 in de kerk Johannes de Doper te Mijdrecht. In 2019 was de laatste uitvoering en de Bachliefhebbers kunnen 4 april 2025 alvast noteren. Een groots concert in een prachtige ambiance.

Nieuwsgierig geworden naar Amicitia? Gastzangers en geïnteresseerden zijn van harte welkom. Iedere maandagavond wordt gerepeteerd van 20.00-22.15 uur in Vakcollege Thamen, Den Uyllaan 4 te Uithoorn. Informatie is te vinden op www.amicitia-uithoorn.nl of op Facebook.

Foto: aangeleverd