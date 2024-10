Het jeugdschaatsen is weer begonnen!

Regio – Vanaf afgelopen zaterdag is de Jaap Eden schaatsbaan weer geopend en voor de schaatsers van IJsclub Nooit Gedacht betekent dit dat zij weer hun geliefde sport kunnen beoefenen.

Dat begon die dag met een training om 8:00 uur ´s ochtend voor de leden van de schaatstrainingsgroep, die op dat tijdstip hun vaste trainingsuur hebben. Een uurtje later stonden de G-schaatsers voor het eerst op het ijs. Na dit lesuur was de baan beschikbaar voor het publiek tot het eind van de middag.

Vanaf 17:00 uur was het ijs volledig beschikbaar voor de jeugd van verschillende schaatsverenigingen. IJsclub Nooit Gedacht was deze middag present met 60 jeugdschaatsers, variërend in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Voor circa 15 kinderen was het de eerste keer schaatsles en best wel even spannend. Met veel eigen inzet en de hulp van jeugdleiders wisten ze al snel hun slagen te maken. De jongste twee groepen hebben vooral op de krabbelbaan geschaatst, maar ook de 400 meterbaan zijn ze dat lesuur een keertje rond gegaan. De kinderen die al wat verder zijn met de schaatstechniek, schaatsen alleen nog maar op de 400 meterbaan. Naast de vrije rondjes die zij hebben kunnen schaatsen hebben ook zij een eigen deel op het ijs om oefeningen te doen. In de komende weken zullen zij nog veel vooruitgang gaan boeken in de schaatstechniek en uiteraard daar ook heel veel plezier in beleven. Ben je geïnteresseerd en zou je een proefles willen volgen, geef je dan op via jeugdcoordinator@ijsclubnooitgedacht.nl

Na het jeugdschaatsuur was het de beurt aan de oudere jeugd en de volwassenen voor hun eerste slagen op het ijs. Ook dit is een groep onderdeel van de schaatstrainingsgroep. Tot slot werd later op de avond de eerste wedstrijden van het seizoen gereden. Daar stonden 10 leden van de ijsclub aan de start en na een zomer hard trainen, wisten een aantal ook al direct bij deze wedstrijd hun persoonlijke record te verbreken. Dat belooft wat voor de rest van het seizoen. Al met al was het voor een groot deel van de leden een succesvolle dag op het ijs!

Foto is aangeleverd