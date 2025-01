Hertha 4 wint in Rijsenhout

Vinkeveen/Rijsenhout – Op het sportcomplex van SCW in Rijsenhout moest Hertha 4 aan de bak voor weer een stevige competitiewedstrijd. En dat werd het ook. In een fysiek aantrekkelijke wedstrijd legde Hertha in de eerste helft zijn wil op aan SCW. De ene na de andere aanval golfde op het doel van SCW af. Bij de eerste corner kopte Sebastiaan de 0-1 binnen. Hertha bleef aandringen en een paar minuten later nam Niels een corner die door Martijn werd binnen gekopt. 0-2. Een minuut later knalde CSW met een prachtige volley de 2-1 in het net. Hertha bleef aanvallen en na een foutenfestival van SCW maakte Sebastiaan zijn tweede doelpunt, 1-3. Twee minuten later schoot Dean nummer vier binnen en leek de wedstrijd beslist.

Na de thee zakte Hertha in en dat leverde een aantal penibele situaties op voor het doel van Thijs. Rond de twintigste minuut verdedigde Hertha knullig uit en veroorzaakte daardoor een penalty, die SCW beheerst binnen schoot, 2-4.CSW drong aan, maar de verdediging hield knap stand. Thijs hield zijn team op de been met een fraaie redding en bij een aanval voor het SCW doel was het ongelofelijk dat de bal er niet inging. Samengevat: een verdiende overwinning van het vriendenteam uit Vinkeveen.

Het vriendenteam van Hertha 4. Foto is aangeleverd.