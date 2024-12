Hartverwarmende kerstpakkettenactie

Aalsmeer – Een week voor kerst zijn honderdvijftig mensen en/of gezinnen in het zonnetje gezet door de kerstpakkettenactie van Participe Amstelland en Stichting ANDERS Amstelland. Inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart konden mensen nomineren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken of die even een speciaal bedankje verdienden voor het afgelopen jaar met een goedgevuld kerstpakket.

Waardevol

Rob, vrijwilliger van Participe Amstelland: “Het is voor het eerst dat ik bij de uitreiking aanwezig ben en het initiatief van deze actie is hartverwarmend. De blijheid van de mensen die een pakket kwamen ophalen om vervolgens te kunnen weggeven en vooral de gedachte achter het pakket is waardevol om te zien tijdens de feestdagen.” Velen grepen de kans om hun medemens in het zonnetje te zetten. Zij moesten in het aanmeldformulier hun relatie tot de ander beschrijven en de reden van nomineren. Gevarieerd van fijne buren, vrijwilligers, collega’s, zieke ouders, vrienden en mensen met een financiële uitdaging. De motivaties waren bijzonder en vaak diep ontroerend.

Voor de overhandiging van het kerstpakket was er een gelegenheid om een tekst te schrijven op een kaartje om die erbij toe te voegen onder het genot van warme drankjes, koek en kerstbrood, voor wie de tijd kon nemen. Het gaf iedereen een moment om stil te staan waarom zij de keuze hebben gemaakt om de genomineerde dit pakket te geven. Ook wethouder Willem Kikkert was aanwezig, hij overhandigde een pakket aan Nico die vervolgens zijn genomineerde zal verrassen.

Donaties

De pakketten zijn gevuld met verschillende donaties van lokale en regionale ondernemers, bedrijven en particulieren, die een financiële bijdrage en/of producten gaven. Esther van Bloemen-Bartels van Stichting ANDERS Amstelland: “Het is waardevol om te zien dat er zoveel producten kosteloos of tegen enorme kortingen beschikbaar werden gesteld. Waar geen producten konden worden geleverd is geld gedoneerd of personeel werd uitbesteed om te helpen bij het inpakken. Een half woord was vaak genoeg.” Participe Amstelland en Stichting Anders bedanken alle gulle gevers en de bewoners van Aalsmeer en Kudelstaart voor hun betrokkenheid bij deze actie.

Foto van links naar rechts: Nico, wethouder Willem Kikkert, coördinator van Stichting Anders Amstelland Esther van Bloemen-Bartels en bestuurder Participe Amstelland Marcel Bastiaansen. Fotograaf Joanna Vunderink