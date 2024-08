Hartenwens Margot Kransen in vervulling

Aalsmeer – Zaterdag 25 augustus is een lang gekoesterde hartenwens van Aalsmeerder Margot Kransen in vervulling gegaan: een bezoek aan Urk. Die wens kwam niet uit de lucht vallen. Vanaf het eerste seizoen had Margot de SBS6-serie over de bewoners van het eiland trouw gevolgd en was ze gehecht geraakt aan het wel en wee van de eilanders. En van die knusse huisjes in die smalle straatjes had ze een levendige 3D-voorstelling in haar hoofd opgebouwd. Met haar man wilde ze daarom graag naar Urk. Het mocht niet zo wezen, haar man overleed en haar mobiliteit ging achteruit. Maar de wens bleef.

Toen Gerda Springintveld van de Zonnebloem Aalsmeer-Rijsenhout haar attendeerde op het Hartenwensen-aanbod van de RIKI-stichting in samenwerking met de Zonnebloem wist ze het wel: alsnog naar Urk! En zo gezegd, zo gedaan: met vriendin Chris, Gerda en de chauffeur ging het gezelschap naar Urk.

Het werd een prachtdag. De boottocht was een waar genoegen met een mooi zicht op Urk en leuke verhalen van de eilander die vertelde van het verleden en heden. Daarna een lunch met natuurlijk een portie kibbeling. Met de auto werd vervolgens ieder straatje verkend en vanuit de ooghoeken werden de bewoners in de gaten gehouden, want zouden er nog TV-bekenden tussen lopen?

Laat in de middag ging men op huis aan met onderweg een enorme regenbui die wel was aangekondigd maar gelukkig lang uitbleef. Een geweldige Aalsmeerder had een geweldige dag beleefd en dat is precies waar het Hartenwensen-aanbod van de Riki Stichting voor is bedoeld.

Liefdevolle wereld

Sinds 2008 organiseert de Riki Stichting jaarlijks de zomerhartenwensactie samen met diverse Zonnebloemafdelingen (waaronder Aalsmeer-Rijsenhout en Kudelstaart), verzorgingscentra en basisscholen. De Riki Stichting zet zich in voor een liefdevolle wereld. Door het geven en ontvangen van herhaalde liefdevolle aandacht ontstaan geluksmomentjes en voelen mensen zich gezien, gehoord en verbonden.

Foto: Margot Kransen op weg naar Urk. Foto: aangeleverd