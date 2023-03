Handbal: Vier spelers Green Park in TeamNL

Regio – De TeamNL Handbalheren melden zich in maart voor het vervolg van de EK-kwalificatiereeks. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson neemt het in een tweeluik op tegen Kroatië. Olsson heeft 23 spelers opgenomen in zijn definitieve selectie, waaronder Jeromy van der Ban, Samir Benghanem, Donny Vink en René de Knegt van Green Park Aalsmeer. Assistent bondscoach van TeamNL is Wai Wong en fysiotherapeut is Robert Baardse, beiden ook actief voor de Aalsmeerse handbalvereniging.

Nederland neemt het op woensdag 8 maart voor het eerst op tegen Kroatië. Om 19.30 uur klinkt het beginsignaal in het Indoor Sportcentrum Eindhoven. Op zondag 12 maart treffen beide ploegen elkaar opnieuw. Ditmaal om 17.15 uur in het Kroatische Osijek. Het Europees Kampioenschap vindt plaats van 10 tot en met 28 januari 2024. De speelsteden zijn Düsseldorf, Berlijn, Mannheim, München, Hamburg en Keulen.

Foto: www.kicksfotos.nl (Samir Benghanem)