Handbal: Green Park boekt zege op Visé BM

Aalsmeer – Een bus met supporters was afgelopen zaterdag 4 februari naar België afgereisd om de handbalheren van Green Park Aalsmeer weer te zien spelen na een stop in de BeNe League vanwege het EK Handbal. Visé BM was in Wezet de tegenstander. In de thuiswedstrijd had Aalsmeer met best ruim verschil verloren van Visé (27-38), dus wachtte een revanche. Het werd een hele spannende wedstrijd waarbij menigeen op het puntje van zijn/haar stoel heeft gezeten. Over en weer werd gescoord en qua punten bleven de teams in elkaars kielzog. Met slechts één puntje meer voor Aalsmeer (16-17) werd gerust.

Uiteraard kregen de heren handballers van Green Park het advies van trainers Bert Bouwer en Wai Wong om de concentratie vast te houden en aanvallend te blijven spelen. De tweede helft gaf een zelfde beeld, opnieuw twee aan elkaar gewaagde ploegen. Toch wist Aalsmeer in de staart van de wedstrijd op voorsprong te komen en deze winst werd niet meer uit handen gegeven. Eindstand: 27-30 voor Green Park. Vanuit België terug naar Aalsmeer werd een vrolijke rit voor de spelers en de fans.

Twee wedstrijden

Door de winst behoudt Aalsmeer haar derde plaats in de BeNe League met totaal nu 28 punten. Concurrent Limburg Lions verloor afgelopen zaterdag van Hurry-Up, maar blijft op plek twee staan met slechts één punt meer dan Aalsmeer, 29 punten. Er wordt veel verwacht van de kraker tussen deze twee teams. De wedstrijd is twee keer uitgesteld, maar op dinsdag 14 februari treffen de twee kampioenskandidaten elkaar in Sittard.

Eerst echter neemt Green Park het aanstaande zaterdag 11 februari op tegen de nummer één, Bocholt (36 punten). Deze wedstrijd in De Bloemhof aan de Hornweg begint om 19.00 uur en uiteraard zijn supporters van harte welkom.

Foto: www.kicksfotos.nl