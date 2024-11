Handbal Aalsmeer Heren blijven winnen!

Aalsmeer – Op een spannende wedstrijd trakteerden de heren handballers van Aalsmeer en Sporting Pelt uit België afgelopen zaterdag 2 november in De Bloemhof. De eerste helft was Sporting Pelt het betere team en wist een aardige voorsprong op te bouwen. Naarmate de wedstrijd vorderde kwam Aalsmeer meer in het spel en wist de achterstand terug te draaien naar slechts een punt. De tweede helft gaf een heel ander beeld. Nu was het Aalsmeer dat het heft in handen nam en wisten de heren de wedstrijd om te buigen naar een winstpartij. Een ruime voorsprong werd zelfs genomen. Bij een stand van 31-23 werd de wedstrijd afgefloten. Man of the Match was keeper Marco Verbeij die heel wat tegengoals wist te voorkomen. Topscorer bij Aalsmeer was Donny Vink met liefst twaalf treffers.

Eerste plaats

Dankzij opnieuw winst staat Handbal Aalsmeer nog steeds op de eerste plaats in de Super Handball League met 16 punten. Bocholt volgt met 14 punten en Kras Volendam op drie met 13 punten. De volgende wedstrijd is een herhaling van de Handbal Supercup: Handbal Aalsmeer tegen Bevo HC. Dit treffen is volgende week zaterdag 16 november en is een uitwedstrijd voor de Aalsmeer heren. De wedstrijd in Tongeren begint om 20.15 uur.

Foto’s: www.kicksfotos.nl.