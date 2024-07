Groei & Bloei: Hortensia van Fien de mooiste!

Aalsmeer – 2024 is uitgeroepen tot het jaar van de Hortensia. Eén van de activiteiten hierbij was een wedstrijd voor kinderen om de mooiste Hortensia te laten groeien. Tijdens de verenigingsdag in Aalsmeer 21 april heeft Groei & Bloei Aalsmeer e.o. Hortensia stekken uitgedeeld aan kinderen en hen gevraagd om mee te doen aan de wedstrijd. In totaal zijn honderd planten uitgedeeld.

De wedstrijd is afgelopen zaterdag 6 juli afgerond met een keuring en een prijsuitreiking in de Historische Tuin. De Hortensia ’s van de deelnemers aan de competitie werden gekeurd door een keurmeester van de veiling. In zijn dagelijkse praktijk keurt hij partijen die niet zo gevarieerd zijn. Nadat de kinderen de hortensia’s hadden klaargezet, volgde een rondleiding op de Historische tuin. De jury had de meeste waardering voor de Hortensia van Fien, zij won de wedstrijd. Lotte volgt op de tweede plaats, Nina en Mariska zijn derde geworden en de Hortensia van Vera is op plaats vier geëindigd.

Bij het uitdelen van de planten in mei kregen de kinderen een potje met een paar sprietjes met hier en daar de aanzet van een blaadje en een uitleg hoe de Hortensia te laten groeien. Een Hortensia houdt wel van water, maar wel met mate. Om een mooie plant te laten groeien, is veel aandacht en liefde nodig. Een juiste plek en voedsel helpt zeker. De Hortensia is in veel tuinen en op terrassen te zien als tuinplant. De Hortensia wordt ook gebruikt als snijbloem of als kamerplant.

140 soorten

Tijdens het jaar van de Hortensia worden tal van activiteiten rond deze bloemen georganiseerd. Op de Historische tuin is een collectie te zien van 140 soorten Hortensia’s. Het Hortensiaplein (voormalig busstation) gaat de gemeente dit najaar met onder andere hortensia’s beplanten. Kijk voor meer informatie over het jaar van de Hortensia op de website van de Historische tuin.