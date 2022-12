Griepgolf treft schakers AAS

Aalsmeer – De griep sloeg afgelopen vrijdag 23 december hard toe bij AAS, slechts zes jeugdschakers wisten het leslokaal te bereiken. Gelukkig waren ook de trainers Winfried, Martin en Ben aanwezig, dus er kon les gegeven worden en een bescheiden competitieronde gespeeld worden. Maks was met zwart in een recordtijd klaar tegen Shakya. Langer duurde de partij van Eva tegen Rune, een belangrijke partij voor de koppositie. Eva had een kwaliteit gewonnen, maar Rune had daar twee pionnen voor en die waren niet te stoppen, waardoor Eva uiteindelijk moest opgeven. Rune daardoor na twaalf ronden aan kop met 8 punten!

Derde ronde

Ook AAS A werd getroffen door griep. Bryan moest zich op het laatst ziek melden en er waren geen invallers meer voorhanden. Daardoor moest AAS met zeven man aantreden tegen het zeer sterke LSG A te Leiden in de derde ronde van de LeiSB Hoofdklasse. Joran Donkers bewees weer eens zijn waarde door op bord 1 te winnen van Albert Termeulen. Rik Könst trof het niet, de duidelijk tactisch opgestelde LSG’ers hadden op bord 2 Fidemeester Raoel van Ketel en hij was een maatje te groot voor Rik. Henk hield op bord 3 R. Feiner op remise. Op bord 4 had invaller Marcel ook pech, tegenover hem zat Internationaal Meester Stephan Blitterswijk en een wonder bleef uit. Op de onderste borden gingen Ron Klein en Vincent Jongkind ook tenonder. Op bord 8 redde Jeroen Cromsigt de eer van AAS door Adinda Koster te verslaan, dus op de flanken ging het goed met AAS, nu het centrum nog. Kijk voor meer details en info op: www.aas.leisb.nl.

Door Ben de Leur