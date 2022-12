Green Park op drie in BeNe League Handbal

Aalsmeer – De handballers van Green Park Aalsmeer hebben afgelopen zaterdag 17 december de thuiswedstrijd tegen Hubo Handbal gelijk gespeeld. Na een spannende wedstrijd in een volle Bloemhof werd afgefloten bij een stand van 28-28. De twee ploegen waren aan elkaar gewaagd en waren qua scoren elkaars gelijke. Aalsmeer wist enkele keren een kleine voorsprong te boeken, maar Hubo Handbal liet zich niet overrompelen en kwam terug. De gelijke eindstand geven in de stand in de BeNe League geen verandering. Aalsmeer behoudt plek drie met totaal nu 24 punten. Achilles Bocholt gaat nog altijd aan de leiding, na een 38-24 winst op Tachos, met 30 punten en Limburg Lions staat stevig op plek twee, na een 36-29 winst op Eupen, met 27 punten. Een spannende top drie dus.

Vanavond tegen Volendam

Aanstaande donderdag 22 december (vanavond) komt Kras Volendam op bezoek in de Bloemhof aan de Hornweg. De wedstrijd begint om 20.00 uur en Green Park Aalsmeer hoopt ter aanmoediging op een volle sporthal.

WK Handbal

Na deze speelronde 17 hebben de handbalteams, die deelnemen aan de BeNe League even rust vanwege het WK Handbal van 12 tot en met 29 januari in Polen en Zweden. Geen pauze overigens voor Samir Benghanim en Jeffrey Boomhouwer, de beide Green Park spelers maken deel uit van TeamNL. Tegenstanders tijdens het WK zijn Argentinië, Noord-Macedonië en Noorwegen.

Tegen Lions

De BeNe League gaat na de korte stop verder met speelronde 18 op zaterdag 28 januari. Gelijk een thriller overigens, Aalsmeer gaat op bezoek bij de Lions in Limburg.