Gratis twee weken per e-bike naar het werk

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer biedt inwoners de mogelijkheid om twee weken gratis een e-bike of e-bakfiets te lenen voor woon-werkverkeer. Geïnteresseerden kunnen vanaf nu online een fiets reserveren. Doel van de probeeractie is om werkenden voor korte afstanden uit de auto te krijgen en op de fiets te stappen.

De e-bikes en e-bakfietsen worden uitgegeven door Waning Tweewielers in de Zijdstraat 5 en Partou Kinderopvang in de Catharina Amalialaan 66e. De fietsen die kunnen worden geleend hebben een trapondersteuning tot een snelheid van maximaal 25 kilometer per uur. De actie loopt tot en met november 2024.

“Gezond en effectief”

De mobiliteitsorganisaties ‘De Boom en het Meer’ en ‘Breikers’ voeren de e-bike probeeractie uit voor de gemeente. “Op korte afstanden ben je met de elektrische fiets vaak sneller dan met de auto of het openbaar vervoer”, zegt verkeerswethouder Bart Kabout. “Daarnaast is het gebruik van andere vervoermiddelen dan de auto goed voor de bereikbaarheid van Aalsmeer. En bewegen is ook nog eens heel gezond!”

Voorwaarden en reserveren

Voorwaarden om mee te kunnen doen: Je woont in de gemeente Aalsmeer; Je rijdt minimaal twee keer per week met de auto naar je werk; Je woont tussen de 5 en 25 kilometer van je werk af; Je wilt uitproberen hoe het is om je woon-werk ritten met een e-bike te maken; Je bent minimaal 18 jaar oud op de dag van het maken van de reservering. Kijk voor meer informatie en reservering op: aalsmeer.nl/fietsprobeeractie.

Foto: E-bikes bij Waning Tweewielers. Foto: Gemeente