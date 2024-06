Gezellige slotavond bij Fotoworkshop De Ronde Venen

De Ronde Venen – Het clubseizoen is alweer voorbij voor Fotoworkshop De Ronde Venen. De laatste avond staat altijd in het teken van het ABC en de Fotolink. Altijd een leuke en gezellige avond met, na afloop, een hapje en een drankje. De leden die zich aanmelden voor het ABC krijgen een letter toegewezen welke ze dan op een leuke en creatieve manier op de plaat vastleggen. Ezel, Gitaar, Kuiken, Libelle en Palen (op een strand) etc.

De fotolink is altijd zeer verrassend. Gedurende het hele seizoen wordt deze doorgestuurd naar steeds weer een ander clublid, bijzonder hoe de link zich voortzet en verandert van onderwerp. We starten de link altijd met de afsluitende foto (van de fotolink) van het vorige seizoen. Dit keer was dat ‘The Valley’ op de Zuidas in Amsterdam, de foto die daar op linkte was van hetzelfde gebouw, echter dan van de imposante hal. Via lampen, kerstballen, glas in lood en kwallen belandde de link als laatste bij de Lente – ​Eend met kuikens. Hiermee starten we dan ook weer in het nieuwe seizoen. De foto’s van het ABC en de Fotolink zijn uiteraard te zien op de website.

De eerste clubavond van het nieuwe seizoen is op maandag 9 september. Wilt u meer informatie over de club kijk dan op www.fotoworkshopdrv.nl.