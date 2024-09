Getuigen gezocht van schietincident in Rijsenhout

Rijsenhout – In de nacht van zondag 8 op maandag 9 september heeft een schietincident plaatsgevonden in Rijsenhout. Bewoners (huurders) van een woning aan de Bennebroekerweg schrokken rond 00.40 uur wakker van harde knallen. Spoedig bleek dat er op het huis was geschoten. De woning raakte op meerdere plekken beschadigd. Er zijn onder andere kogelgaten in de ramen aangetroffen. Meerdere politie-eenheden kwamen op de melding af. Agenten sloten de weg af met lint en startte een onderzoek. Er zijn gelukkig geen gewonden. Vooralsnog zijn geen aanhoudingen verricht.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. De politie komt ook graag in contact met mensen die op een andere manier weten wie bij het schietincident betrokken is. Melding doen kan anoniem. Bel dan misdaad anoniem via 0800-7000.

Ook schietincident Hooffdorp

In dezelfde nacht is ook op de Graftermeerstraat in Hoofddorp een schietincident geweest. Hier is eveneens een pand beschoten, zo werd bij daglicht ontdekt. Mogelijk zijn de schietincidenten door dezelfde daders gepleegd. De politie zoekt getuigen en meer informatie. Tips via 0900-8844.

Foto: VLN Nieuws