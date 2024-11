Geslaagde bazar levert bijna 29.000 euro op!

Aalsmeer – Vanaf dinsdagavond is er hard gewerkt aan de opbouw van de jaarlijkse bazar van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Met heel veel vrijwilligers wordt de kerk leeggehaald, worden er zo’n 70 Deense karren en 300 bledden schoongeveegd en opgebouwd en worden de ingebrachte spullen uitgepakt, gesorteerd en verdeeld over de verschillende afdelingen. Het was te merken dat CD’s en DVD’s worden vervangen door Spotify en Netflix, want de aanvoer ervan was groot. En tegelijkertijd heeft een groot deel ervan toch weer een nieuwe eigenaar gevonden! Het is mooi om te zien dat gebruikte spullen niet meteen worden weggegooid, maar dat andere mensen er blij mee worden gemaakt. En dat levert met bruto bijna 29.000 euro weer veel geld op voor de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer en een aantal goede doelen. Zo gaat er onder andere geld naar Anders Amstelland, dat bedrijven en mensen met een hulpvraag met elkaar in contact brengt. En iets verder van huis, in Shirati in Tanzania wordt de bouw van een afdeling voor tandartsenzorg gesponsord. Kijk voor meer informatie op www.dgaalsmeer.nl.

Nieuw op de bazar dit jaar was het sleutelspel waarbij men op zoek moest gaan naar een sleutel die paste op het slot van een schatkist. Hiermee kon een uitstapje naar een Escaperoom gewonnen worden. Ook nieuw was het raden van het aantal seringen er op de akkers van Kramer staan. Dit waren er 49.694 waarbij de winnaar van de seringenrondvaart er maar 91 van af zat! Maar ook oude bekenden als de overtocht met StenaLine, de voelzakjes (wie herkende de twee grote vitaminepillen of het zakje Chrysal?), de grote quilt en het diner voor twee waren weer van de partij.

Om vijf uur zat de bazar er helaas weer op en begon het grote opruimen van het gebouw. Gelukkig kon ook daarbij weer een beroep gedaan worden op de vele vrijwilligers waardoor de kerk er om zeven uur weer uitzag alsof er niets gebeurd was die dag. Het was weer een geslaagde dag voor jong en oud en een leuk weerzien met oude bekenden. Hierbij wil de bazarcommissie ook nog graag haar dankbaarheid voor de sponsoring door vele Aalsmeerse/Kudelstaartse winkeliers, bedrijven en verenigingen uitspreken. Volgend jaar is de bazar op zaterdag 15 november. Zet maar alvast in de agenda!

Foto’s: Jacqueline Kristelijn