Gentlemen’s Place sluit per 11 januari de deuren

Aalsmeer – Na precies tien jaar met heel veel liefde en toewijding sluit Gentlemen’s Place op 11 januari 2025 haar deuren. “Wij zijn toe aan een anderre balans tussen werk en privé en hebben de keuze gemaakt om ons te richten op andere dromen”, zo laten Peter, Christiaan en Claudia van de herenmodezaak in de Zijdstraat weten via facebook.

“Dankbaar kijken we dan terug op tien jaar waarin we heel veel klanten hebben mogen aankleden, speciale events hebben mogen houden en bedrijven hebben mogen voorzien van een nieuwe fashion look. Of het nu ging om casual, bedrijfskleding of kleding voor een feestelijke gelegenheid of juist een droevige gebeurtenis, vrijwel ieder klantcontact was een aanleiding voor een mooi gesprek. Wij kijken terug op onvergetelijke jaren, gevuld met mooie ontmoetingen en waardevolle herinneringen. Toch gaan we stoppen. Niet omdat het moet, maar omdat we dat willen. Het werk van een winkelier stopt niet na sluitingstijd en de wereld verandert. Wij veranderen mee en zijn toe aan een andere balans tussen werk en privé en maken daarom nu, na tien jaar, de keuze om ons te richten op andere dromen.”

De komende maanden is iedereen nog van harte welkom. “We stoppen niet voordat we jullie nog eenmaal van een fantastische najaars- en wintercollectie hebben mogen voorzien. We ontvangen jullie de aankomende periode nog graag en hopen er een fantastische en bijzondere herfst-wintertijd van te maken”, besluit het drietal. Tot half januari kunnen mannen dus nog terecht bij Gentlemen’s Place voor de mooiste kleding, schoenen en accessoires.