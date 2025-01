Gemeente De Ronde Venen zet volgende stap in renovatie bruggen

De Ronde Venen – De gemeente De Ronde Venen start dit jaar met het vernieuwen van vier bruggen, zodat deze weer tientallen jaren mee kunnen. De gemeente heeft de bouwteamovereenkomsten getekend met twee aannemers: Griekspoor en Vobi Infra. Hiermee zet de gemeente een belangrijke stap in de voorbereiding van de renovatie van de bruggen.

In het kader van het renovatie-programma vernieuwt de gemeente vier bruggen in Vinkeveen en Abcoude. Het gaat om de Heulbrug, Voetangelbrug, Stokkelaarsbrug en de Nellesteinsebrug. Aan de Heulbrug, Voetangelbrug en Stokkelaarsbrug voeren ze groot onderhoud uit. De Nellesteinsebrug vervangen ze door een geheel nieuwe brug. Deze wordt op afstand bedienbaar voor scheepvaartverkeer.

De bouwteamovereenkomsten zijn getekend met twee verschillende aannemers. Griekspoor is verantwoordelijk voor de Heulbrug, Stokkelaarsbrug en Voetangelbrug. De Nellesteinsebrug is in handen van Vobi Infra. Samen met de aannemers werkt de gemeente aan de uitvoeringsontwerpen, de voorbereidingen en de planning. Wethouder Anja Vijselaar is blij met de afgesloten bouwteamovereenkomsten: “Met deze bouwteamovereenkomsten leggen we de basis voor een succesvolle samen-werking met aannemers Griekspoor en Vobi Infra.”

Het onderhoud aan de bruggen wordt naar verwachting vanaf oktober 2025 (na het vaarseizoen) uitgevoerd. Omwonenden en andere belanghebbenden worden op tijd geïnformeerd over de werkzaamheden en wat dit voor hen betekent. Zo wordt er gebruikgemaakt van de BouwApp. Via deze app krijgen volgers van het project actuele updates en kunnen vragen direct gesteld worden. Meer informatie volgt nog. Ook organiseren ze in het voorjaar van dit jaar informatiebijeenkomsten over het vernieuwen van de bruggen.

Foto: Gemeente De Ronde Venen.