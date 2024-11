Gemakkelijke driepunter voor Argon

De Ronde Venen – Op bezoek bij EDO in Utrecht heeft Argon eigenlijk een gemakkelijke overwinning behaald, nadat het eerste kwartier de thuisploeg veel balbezit had en veelvuldig op de Argon helft te vinden was kwam de openingstreffer eigenlijk uit het niets. Zes minuten later werd het 0-2 en met nog tien minuten te gaan zelfs 0-3. De tweede helft kon schriftelijk afgedaan worden, wel de gebruikelijke wissels maar doelpunten konden niet meer worden genoteerd.

Drie doelpunten

Zoals vermeld begon EDO beter als Argon, het had aanvallende bedoelingen en dat begon met een kopbal van dichtbij die over de lat scheerde, vervolgens een vrije trap vanwege hands die ook niets opleverde voor EDO. Daar tussendoor bracht een omhaal Quint Piris in schietpositie maar de lage inzet werd een prooi voor doelman Joeri Legemaate. Vervolgens weer twee vrije trappen voor de thuisploeg, de eerste werd door doelman Saverio Zondag knap gepakt en een paar minuten later kon de inzet tot hoekschop verwerkt worden. In minuut 21 kwam Argon, tegen de veldverhouding in, toch op voorsprong. Quint Piris werd bij een aanvallende actie stevig gestopt, de bal sprong toch naar een speler in het blauw waardoor scheidsrechter Michel Baist niet ingreep. Sven Beek profiteerde en liet Legemaate kansloos 0-1. Daarna was EDO even de controle kwijt want nauwelijks zes minuten later scoorde Quint Piris zelf na prima voorbereidend werk van Raoul van Wijk 0-2. Daar tussendoor zagen we een gevaarlijke situatie voor het Argon doel waarin de bal in het doelgebied middels een scrimmage bleef hangen, uiteindelijk werd de bal toch naar voren geschoten. Daarna zag Bas Schaefers zijn dieptepass door een verdediger van de Utrechtse ploeg volledig gemist worden, Quint Piris profiteerde van dit buitenkansje, stevende op doel af, omspeelde doelman Legemaate en liep de bal in het doel 0-3.

Geen vervolg

Na rust bleef Tygo Limburg in de kleedkamer achter, Teun Gortenmulder kwam op zijn plaats in de verdediging. EDO had wel aanvallende bedoelingen maar een poging ging voorlangs het doel en een vrije trap smoorde in de ‘muur’. Vervolgens mocht Tim Waning (weer terug na een blessure) op de bank plaats nemen, Sherweny Felicia verving hem. Een paar minuten later mochten ook Sven Beek en Quentin Oliekan naar de kant, Tim Huisman en Stan van Balgoijen konden de laatste twintig minuten volmaken. Een leuke aanval van Argon over veel schijven eindigde uiteindelijk in handen van keeper Legemaate. Een schot van Felicia scheerde over de kruising en een actie over rechts van Stan van Balgoijen werd door de keeper van EDO gepakt. Tot slot mikte Piris te hoog na een uitbraak en de laatste actie was voor de thuisploeg, bij een poging om tot scoren te komen in minuut 97 stond de paal in de weg. Hoewel het een teleurstellende tweede helft was toch een goed resultaat.Argon speelt zaterdag thuis tegen Oudewater.

Foto Hans van Gelderen