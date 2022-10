Flinke dreun voor Green Park Handbal

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 22 oktober hadden de Green Park Aalsmeer Heren het team van Visé uit België op bezoek voor speelronde acht in de BeNe League. Handbal. Visé was duidelijk met een missie gekomen en dat was nu wel winnen van Aalsmeer. Voortvarend werd gestart en al binnen een tiental minuten keek Green Park tegen een achterstand aan. Visé was aanvallend behoorlijk sterk, terwijl bij Aalsmeer het vizier deze keer niet op scherp stond. Er werden veel kansen gemist. De rust gingen de teams in met 13-21 voor Visé. Na de pauze kwam Green Park meer op stoom en wist iets terug te komen, maar het lukte niet om het verlies om te zetten in winst. Uiteindelijk verloor Aalsmeer met 27-38.

Een flinke dreun voor het team van coach Bert Bouwer, dat door deze uitslag van de troon gestoten is en plaats één heeft moeten inruilen voor de vierde plek. De BeNe League wordt nu aangevoerd door de twee Belgische ploegen Sporting Pelt en Bocholt met elk 14 punten, Limburg Lions volgt op drie met 13 punten. Green Park heeft 12 punten.

Aanstaande zaterdag 29 oktober wacht Aalsmeer opnieuw een zwarte wedstrijd. Bocholt is in België de tegenstander. De wedstrijd begint om 20.15 uur en is te volgen via livestream. Ook zaterdag 5 november wordt pittig voor Green Park. Weliswaar een thuiswedstrijd in De Bloemhof, maar wel tegen koploper Sporting Pelt. Aanvang is 19.00 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl