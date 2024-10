Fietstunnel terug in plannen N201 door voorstel van CDA en GroenLinks 

De Ronde Venen – De Provinciale Staten van Utrecht hebben op donderdag 3 oktober ingestemd met de verdere uitvoering van de plannen voor de N201, inclusief een fietstunnel bij de Veenweg in Mijdrecht. De tunnel was in eerste instantie uit de plannen geschrapt, maar is er op initiatief van het CDA en GroenLinks weer in opgenomen. Het voorstel daartoe werd met steun van alle partijen in Provinciale Staten aangenomen.

Statenlid Gerdien Bikker (CDA): “We willen dat fietsers veilig naar school, werk, sport en winkels kunnen gaan. Na een aantal ernstige ongelukken op deze weg, waarbij fietsers betrokken waren, is voor ons helemaal duidelijk dat de fietstunnel er moet komen. We kunnen daarmee zorgen voor veiligere omstandigheden op de weg en daar gaan we voor.” Statenlid David Oude Wesselink (GroenLinks) voegt hieraan toe: “Een fietstunnel past ook bij de toekomstige groei van het gebied. Scholieren en andere fietsers zullen hierdoor veilig kunnen reizen zonder het drukke verkeer op de parallelweg te hoeven kruisen.”

Aanpak N201

De provincie Utrecht werkt al langer aan een aanpak van knelpunten op de N201. Zo wordt de bocht bij Mijdrecht gestrekt, de opritten bij Vinkeveen verlengd en verschillende kruisingen veiliger gemaakt. Er zat echter geen fietstunnel meer in de plannen en daarom werd in december 2022 al een motie op initiatief van CDA en GroenLinks aangenomen om een fietstunnel in de plannen op te nemen. Samen met andere plannen voor de fiets die wel in het voorstel zaten wordt er geïnvesteerd in zowel de auto als de fiets. Bij de uitwerking daarvan concludeerde het college van Gedeputeerde Staten echter dat de tunnel niet kostenefficiënt zou zijn. Een second-opinion op initiatief van de gemeente toonde aan dat de tunnel wél kostenefficiënt aangelegd kan worden.

Verwachtingen waarmaken

Het toch realiseren van de fietstunnel is een belangrijk besluit voor de inwoners van De Ronde Venen en omgeving. Afgelopen maanden pleitten gemeenteraad, wethouder, fietsersbond, ondernemersvereniging VIB en de rector van de middelbare school het VeenLanden College bij de provincie om de fietstunnel in de plannen op te nemen.

Bikker en Oude Wesselink: “We hebben in 2022 als provincie verwachtingen gewekt. Het is belangrijk dat we doen wat we beloven en zorgen voor een veilige en toegankelijke infrastructuur. Alle partijen in de Provinciale Staten steunden ons voorstel. Maar we zijn vooral ongelooflijk blij voor alle schoolgaande fietsers en hun ouders, omwonenden, en iedereen die de komende 10, 20, 30 of misschien wel 80 jaar gebruik zal maken van deze tunnel

Foto gemeente De Ronde Venen