Fietsmaatjes bedankt Jumbo Wilnis en Stichting Ronde Venen Fonds

De Ronde Venen – Fietsmaatjes De Ronde Venen is blij verrast met het bedrag wat is opgehaald tijdens de statiegeldactie. In de maand oktober kon men bij de Jumbo in Wilnis statiegeld van de lege flessen/blikjes doneren aan Stichting Fietsmaatjes De Ronde Venen. Hier is goed gebruik van gemaakt. Fietsmaatjes De Ronde Venen kreeg zaterdag 2 november van Jumbo Wilnis een cheque overhandigt, waar het mooie bedrag van € 134,50 op stond. Deze cheque werd in dank aangenomen. Met dit bedrag kunnen de 5 duofietsen van Fietsmaatjes De Ronde Venen onderhouden blijven worden. Zij willen iedereen die lege flessen/blikjes hebben ingeleverd en het statiegeldbonnetje gedoneerd hebben aan hun Stichting hartelijk bedanken! Super dat veel Jumbo Wilnis klanten op deze manier Fietsmaatjes De Ronde Venen hebben willen ondersteunen.

Fietsmaatjes De Ronde Venen wil tevens Stichting Ronde Venen Fonds bedanken voor de € 500 die zij van hun mochten ontvangen. Heel fijn dat Fietsmaatjes De Ronde Venen hun sympathie en interesse heeft en dat zij dit mooie bedrag voor bijdrage in de reparatiekosten geschonken hebben gekregen.

Fietsmaatjes De Ronde Venen heeft nog 2 leuke vrijwilligersvacatures open staan. Bent u nieuwsgierig naar deze functies en heeft u tijd over om vrijwilligerswerk te doen? Neemt u dan een kijkje op www.fietsmaatjesdrv.nl en neem contact met hun op. Zij vertellen u graag meer over deze vacatures. Wilt u zich ook aanmelden als fietsmaatje of als gast? Stuurt u dan een e-mail naar info@fietsmaatjesdrv.nl

Op dit moment heeft Fietsmaatjes De Ronde Venen 2 duofetsen gestald in Mijdrecht, 1 in Abcoude, 1 in Vinkeveen en 1 in Wilnis. 1 van de 2 stallingen van Mijdrecht moeten zij helaas verlaten. Heeft u of weet u iemand die een kleine ruimte in Mijdrecht beschikbaar heeft voor een duofiets? Deze ruimte moet ongeveer 2 bij 3 meter zijn, afsluitbaar zijn en er moet elektriciteit aanwezig zijn. Als u dit aan Fietsmaatjes De Ronde Venen meldt, dan gaan zij bekijken of dit een geschikte stallingsplek zou kunnen zijn.

