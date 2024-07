Farregatters en meesters en juffen in Oosteindedriehoek?

Aalsmeer – Aan de oproep van de gemeente om de commissie naamgeving een handje te helpen bij het vinden van straatnamen voor de nieuw te realiseren woonwijk Oosteindedriehoek wordt goed gehoor gegeven. Gevraagd wordt om ‘bekende Aalsmeerders’, maar wie voor de één een bekende inwoner is, gaat er bij een ander geen lichtje branden bij het horen van de naam. Bij iedere suggestie wordt daarom een omschrijving van de persoon en de geboortedatum gevraagd en indien beschikbaar een foto.

Er zijn nu ruim vijftig suggesties gegeven bij ieder voorstel wordt een goede en veelal uitgebreide uitleg gegeven over de voorgestelde persoon(en) en deze verduidelijking zal de commissie naamgeving zeker helpen bij het uiteindelijk bepalen van de namen voor de straten in deze wijk (tussen Aalsmeerderweg en Legmeerdijk) in Oosteinde of ’t Farregat, zoals wat oudere inwoners dit deel van Aalsmeer noemen.

Kolenboer en badmeester

Niet zo gek dus dat er veel bekende Farregatters worden genoemd, waaronder kolenhandelaar Jan Jongkind, melkboer Piet Janmaat, krantenman Barend Gelein, badmeester Geurts, ere-burger Dirk van Leeuwen, Bloemenlust-veilingvoorzitter Frans Kuipers en poldermachinist Wiebe Koopstra. Er wordt zelfs een suggestie gegeven om de straten in de wijk te gaan noemen naar bekende Farregat families: Blompark, Van Wijkweg en Bartels boulevard.

Dokters, muzikanten en kwekers

En, er worden meer suggesties gegeven om, net als in Hornmeer (planeten- en vogelwijk) een bepaalde doelgroep te eren, zoals een dokterswijk (Lamplein, De Bonhof en De Bucklaan), een muzikantenwijk (Klaas Tas en Jan Leliveld, beide makers van Aalsmeer liederen), een kwekerswijk (Van Staaveren en Zurel), een wethouderswijk (Jan van der Jagt, Bep Heemskerk en Coq Scheltens-Jongkind) of een wijk met namen van bekende juffen, meesters en directeuren van scholen in Aalsmeer (Cor Kragtwijk, Haasje Buijs en Jan van der Horst).

Naam en beroep

De beslissing is uiteindelijk aan de commissie naamgeving, maar het meedenken door inwoners helpt vast bij het bepalen van de straatnamen. Meedenken en suggesties geven kan tot uiterlijk 31 juli, de besluitvorming is vervolgens in augustus en de uiteindelijke bekendmaking volgt in oktober. Een tip tot slot voor de commissie en de gemeente: Vermeld bij de namen van de betreffende personen op de borden hun beroep (geeft duidelijkheid, zeker voor volgende generaties). Suggesties geven kan via participatie.aalsmeer.nl.