Extra dik decembernummer Oud Nuus

Aalsmeer – Een dezer dagen valt bij de begunstigers van Stichting Historisch Aalsmeer het extra dikke decembernummer van Oud Nuus op de mat. In deze uitgave weer een keur van interessante artikelen: zo is er het bijzondere verhaal van de ‘nalatenschap’ van Jan van Leeuwen, die in het zicht van de bevrijding stierf. Enkele persoonlijke bezittingen bleven bewaard en kwamen terug naar Aalsmeer. Huib de Vries vertelt over een bijzondere ontmoeting naar aanleiding van een 12-voets jol. Alfred Bakker maakt het verhaal over de grenswijziging van 1864 af en Jaap Spaargaren schreef een bijzonder verslag over de beschieting van een Aalsmeerse trein in 1942.

Jan Maarten Pekelharing haalde informatie boven water over de mening van de Aalsmeerders in 1938, die pleitten voor het behoud van Schiphol. Van Dirk Jongkind kwam een bijdrage over de voormalige scheepswerf van Topsvoort in Aalsmeer Oost en ook de bijdragen van Cees van Dam over 100 jaar geleden, die van Monic Persoon vanuit de klederdrachtcommissie over stopwerk en Leni Keessen maken deze uitgave zeer het lezen waard.

Oud Nuus is in de Bruna verkrijgbaar en kost 7,50 euro. Maar het donateurschap van Stichting Historisch Aalsmeer (met vier gratis nummers van Oud Nuus per jaar) kost slechts 35 euro per jaar. Bovendien ontvangen abonnees dan een jaarpas voor de Historische tuin voor twee personen en minimaal toegang tot één filmavond in de tuin. Aanmelden als donateur kan door een mailtje te sturen naar info@stichtingoudaalsmeer.nl of via de website www.stichtingoudaalsmeer.nl (via de link onderaan op de homepage).

Foto: aangeleverd (omslagdoek met stopwerk).