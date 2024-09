Erepenning voor René Martijn bij afscheid Feestweek

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 11 september heeft René Martijn officieel afscheid genomen van de Feestweek. Liefst 25 jaar, waarvan 22 jaar als voorzitter, heeft hij zich ingezet om inwoners in de eerste week van september een week gezelligheid aan te bieden. Als dank voor alles wat hij voor de Feestweek heeft gegeven en gedaan is hij benoemd tot ereburger van de gemeente Aalsmeer. Burgemeester Gido Oude Kotte reikte de versierselen behorende bij het ereburgerschap uit tijdens de receptie in de feesttent.

Mede-oprichter

René Martijn heeft aan de wieg gestaan bij het starten van de Feestweek in Aalsmeer. Hij heeft dit evenement zelfs samen met Henk Sietsema en Dorus Verkerk, van de cafés de Praam en Joppe, opgericht. De eerste Feestweek is in 1995 gehouden, echter de voorbereidingen begonnen al een jaar eerder. René ging in gesprek met toen burgemeester Joost Hoffscholte (aanwezig tijdens de receptie) en kreeg de opdracht om eerst in gesprek te gaan met de bewoners van het Zorgcentrum en met de ondernemers in het Centrum. Laatstgenoemden waren niet allemaal enthousiast en het heeft heel wat overredingskracht gekost om hen te overtuigen.

Van tent zonder vloer naar tentencomplex

De eerste Feestweek was kleinschalig, een tent zonder vloer en een Dixie buiten als toilet. In de loop der jaren werd het groter, mooier en beter en Inmiddels staat er jaarlijks een flink tentencomplex met alle gemakken voor het bestuur, de ruim tachtig vrijwilligers, de bezoekers en de artiesten. “Dankzij publiek, sponsors en de gemeente (steun tijdens de coronajaren) is de Feestweek nu een financieel gezonde Stichting”, aldus Martijn. Hij deed ook nog kort een boekje open over de soms rare fratsen van de vele artiesten die hij in 25 jaar welkom heeft mogen heten. “Naast een flink gage alleen willen optreden als er krasloten in de kleedkamer liggen en flessen sterke drank eisen om deze vervolgens in te laden bij vertrek.”

Politiek en Feestweek

Martijn vergeleek de Feestweek in zijn speech ook nog met de politiek. Hij is 20 jaar raadslid geweest waarvoor hij een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen. “In de gemeenteraad was er altijd gedoe, niet bij de Feestweek, iedereen gaat altijd blij de tent uit.” Hij noemde tot slot de Feestweek een week om trots op te zijn en overhandigde daarna de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter Dave Strampel, al 16 jaar bestuurslid. “Als 14-jarige liep ik al in de tent.” Door het bestuur en de crew van de Feestweek werd René Martijn bedankt met diverse cadeau’s waaronder een foto van het hele team. “Kan mooi op de plek van de koekoeksklok in je huis”, aldus Roland Hofman.

Inzet voor samenleving

Als laatste was het woord aan burgemeester Gido Oude Kotte met een korte speech (op aanraden van René) en de overhandiging van de erepenning. “Jij wilde van de Feestweek een succes maken en dat heb je goed gedaan. Je hebt alles gegeven wat je hebt.” De eerste burger wenste Martijn tot slot veel succes met zijn volgende job, voorzitter van de Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum. “Dat gaat wel lukken, alles wat jij aanraakt bloeit op.” De erepenning kreeg Martijn voor zijn grote maatschappelijke betrokkenheid, maar zo zei Oude Kotte: “Bij het ereburgerschap hoort de plicht om je te blijven inzetten voor de samenleving.”

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Foto: René Martijn overhandigt de Feestweek voorzittershamer aan Dave Strampel.