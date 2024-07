EK voetbal(spel): Wie wordt Europees kampioen?

Aalsmeer – Het EK voetbal is steeds vaker het onderwerp van gesprek en dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Na een mooie overwinning op Polen, werd geduchte tegenstander Frankrijk in de pas gehouden (0-0), maar na de slechte wedstrijd tegen Oostenrijk (2-3) was het vertrouwen tot bijna een dieptepunt gezonken. Oranje wist toch een ronde verder te komen en dus was er nog alle hoop. Echter menigeen zal afgelopen dinsdag enigszins zenuwachtig voor de buis gezeten hebben. In de media beloofden de spelers beterschap, maar eerst zien dan geloven. De belofte is volledig waar gemaakt. Roemenië werd met liefst 3-0 verslagen. Wat een geweldige wedstrijd, wat een feest. Later op de avond wist Turkije van Oostenrijk te winnen (zij wel) en is nu dus de tegenstander van Oranje in de kwartfinales. Aanstaande zaterdag 6 juli begint deze wedstrijd om 21.00 uur en zo goed als zeker gaan heel veel Nederlanders kijken.

EK spel Meerbode

Het EK spel van de Meerbode is ook goed bekeken, er is zelfs actief aan deelgenomen. Heel veel inzendingen mocht de Meerbode ontvangen voor het EK-spel met een vijftal vragen waaronder ‘wie wordt Europees kampioen?’ Wat deze inzendingen betreft was het vertrouwen in Nederland bij aanvang van het EK niet al te groot. Slechts twee deelnemers zijn ervan overtuigd dat Oranje de grootste beker wint. Maar ach, Portugal en Engeland scoren ook qua aantal inzendingen niet hoog… Volgens de meeste inzenders gaat de titelstrijd om Duitsland en Frankrijk.

Voor nu afwachten, genieten, aanmoedigen en duimen voor winst. Het zou toch geweldig zijn als Nederland zich weer eens Europees kampioen voetbal mag noemen! Na de finale op zondag 14 juli (aanvang 21.00 uur) worden de winnaars van het EK spel van de Meerbode bekend gemaakt in de krant van of 18 of 25 juli.