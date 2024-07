EK voetbalspel Meerbode: Nog 4 goede inzendingen…

Aalsmeer – Het EK voetbal wekte in de loop van de ‘strijd’ steeds meer belangstelling begrijpelijk natuurlijk. Nederland scoorde beter dan menigeen waarschijnlijk had verwacht. Na een mooie overwinning op Polen, werd geduchte tegenstander Frankrijk in de pas gehouden (0-0), maar na de slechte wedstrijd tegen Oostenrijk (2-3) was het vertrouwen tot bijna een dieptepunt gezonken. Oranje wist toch een ronde verder te komen en dus was er nog alle hoop. Echter menigeen heeft vast enigszins zenuwachtig voor de buis gezeten hebben voor de wedstrijd tegen Roemenië. In de media beloofden de spelers beterschap, maar eerst zien dan geloven. De belofte is volledig waar gemaakt. Roemenië werd met liefst 3-0 verslagen. Wat een geweldige wedstrijd, wat een feest. Later op de avond wist Turkije van Oostenrijk te winnen (zij wel) en werd dus de tegenstander van Oranje in de kwartfinales.

Afgelopen zaterdag 6 juli stonden Nederland en Turkije tegenover elkaar en de kijkers kregen een heel spannend duel te zien. Turkije kwam op voorsprong, Oranje wist in de tweede helft gelijk te komen en een bijzondere (eigen) treffer bracht Nederland de winst. Maar niet zonder slag of stoot. Tot de laatste minuut bleef Turkije aandringen en was het bijna een wonder dat de bal niet achter doelman Bart Verbruggen belandde. De halve finale bereikt en ditmaal was Engeland op woensdag 10 juli de tegenstander. Een dag eerder werd in de andere halve finalewedstrijd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje met 2-1.

En, helaas, ook Nederland werd woensdag 10 juli met beide benen stevig op de grond gezet. Eerst de 1-0 voorsprong na de prachtige goal van Xavi, de penalty (terecht of niet) en dus de gelijkmaker en in de laatste minuten toch het beslissende schot door Engeland. Klaar met het EK, Nederland bij de beste vier geëindigd en dat is toch ook best iets om trots op te zijn. Zondag 14 juli is de finale tussen het temperamentvolle Spanje en het stugge Engeland. Ondanks dat Nederland (ook) vanaf de zijlijn meekijkt, wordt het zeer zeker een spannende ‘pot’ voetbal waar vele liefhebbers ontspannen (de druk is er af) voor de buis gaan zitten.

EK spel Meerbode

Het EK voetbalspel van de Meerbode is ook goed bekeken, er is zelfs actief aan deelgenomen. Heel veel inzendingen mocht de Meerbode ontvangen voor het EK-spel met een vijftal vragen waaronder ‘wie wordt Europees kampioen?’ Wat deze inzendingen betreft was het vertrouwen in Nederland bij aanvang van het EK niet al te groot. Slechts twee deelnemers waren ervan overtuigd dat Oranje de grootste beker zou gaan winnen. Volgens de meeste inzenders zou de titelstrijd gaan tussen Duitsland en Frankrijk. Toen Duitsland werd uitgeschakeld slonk het aantal juiste inzendingen dus behoorlijk en nadat Frankrijk in de halve finale werd verslagen door Spanje verdween de tweede grootste stapel. Er zijn nu nog maar vier goede inzendingen over, drie voor Engeland en één voor Spanje… Aanstaande zondag 14 juli de ontknoping. De finale tussen Spanje en Engeland begint om 21.00 uur. Voor de uitslag van het EK spel van de Meerbode wordt iets meer geduld gevraagd. De winnaars worden bekend gemaakt in de krant van of 18 of 25 juli.