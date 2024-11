Vinkeveen – Zaterdagochtend was E.H.B.O.-vereniging Lucas Vinkeveen aanwezig in het winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen. De aanwezige leden van de vereniging vroegen aan het winkelend publiek aandacht voor de beroerte. Aan deze actie van de vereniging was ook een prijsvraag gekoppeld. Op de vraag “Hoeveel mensen krijgen jaarlijks een beroerte volgens de gegevens van de Hartstichting Nederland?” werd zeer divers geantwoord. Het goede aantal moest zijn 40.000. Er waren twee deelnemers die het goede antwoord hadden opgeschreven. Na loting is aan de winnaar afgelopen zondag het E.H.B.O.-pakket uitgereikt. E.H.B.O. Lucas Vinkeveen spreekt van een zeer geslaagde ochtend. Er is met veel mensen gesproken en veel mensen toonden hun belangstelling. E.H.B.O.-vereniging Lucas Vinkeveen biedt jaarlijks een beginnersopleiding voor het E.H.B.O.-diploma aan. Bij voldoende deelnemers starten wij op dinsdagavond 28 januari 2025met de opleiding. Wij geven onze cursussen in ons gebouw in het Zwanenpark in Vinkeveen. Dit gebouw is zichtbaar vanaf het parkeerterrein van het winkelcentrum. Mocht u interesse hebben in een van hun cursussen, dan nodigen zij u van harte uit contact op te nemen. Al hun gegevens kunt u vinden op www.ehbolucasvinkeveen.nl.

Foto: aangeleverd