Duik (gratis) in de wereld van de lokale politiek

Aalsmeer – Bent u geïnteresseerd in politiek en wilt u meer betrokken raken bij de besluitvorming? Dan is dit uw kans! De gemeente nodigt inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart uit voor de cursus Politiek Actief. Deze cursus biedt een unieke kans om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. De wereld van de politiek is fascinerend. Politiek lijkt vaak ingewikkeld en voelt voor sommige mensen als ‘ver van mijn bed’. Dat is jammer want politieke beslissingen op internationaal, landelijk én lokaal niveau hebben een grote invloed op ieders dagelijks leven. Het is dus belangrijk te weten hoe het werkt.

Cursus ‘Politiek Actief’

De gemeenteraad van Aalsmeer biedt inwoners de mogelijkheid om de cursus Politiek Actief te volgen. Of u nu weinig ervaring en/of kennis van politiek hebt of al een beetje weet hoe het in elkaar steekt: deze veelzijdige cursus is voor iedereen. De cursus is bovendien gratis. In vier inspirerende avonden leert u alles over de politieke organisatie van Aalsmeer. U krijgt de kans om persoonlijk in gesprek te gaan met de burgemeester, de gemeentesecretaris en gemeenteraadsleden. Ontdek hoe beslissingen worden genomen en hoe u als inwoner invloed kunt uitoefenen op de lokale politiek.

Debattraining

Maar dat is nog niet alles! De gemeente biedt ook een boeiende debattraining. Hier leert u de kunst van effectief debatteren en argumenteren. Onder professionele begeleiding oefent u in een veilige omgeving met debatteren, zodat u voortaan zelfverzekerd uw standpunt kunt presenteren en verdedigen.

De cursus Politiek Actief wordt gegeven in Raadhuis Aalsmeer op 18 september, 2 oktober, 16 oktober, 23 oktober (debattraining) en 7 november, alle dagen van 19.30 tot 22.00 uur en is geheel gratis te volgen.

Aanmelden

Aanmelden kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar griffie@aalsmeer.nl met uw naam en contactgegevens. U kunt daarbij vermelden of u ook wilt deelnemen aan de debattraining. Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt.