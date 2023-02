Drie spelers Green Park in TeamNL Handbal

Aalsmeer – De TeamNL Handbalheren melden zich in maart voor het vervolg van de EK-kwalificatiereeks. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson neemt het in een tweeluik op tegen Kroatië. Olsson heeft 33 spelers opgenomen in zijn voorlopige selectie. Drie spelers van Green Park Aalsmeer Handbal zijn in deze voorselectie opgenomen. Inmiddels ‘vaste speler’ Samir Benghanem heeft een uitnodiging gekregen, evenals keeper René de Knegt en Donny Vink. Assistent coach is ook dit keer Wai Wong, die eveneens actief is bij Green Park. Uiterlijk 24 februari wordt de definitieve selectie bekendgemaakt.

Nederland neemt het op 8 maart voor het eerst op tegen Kroatië. Om 19.30 uur klinkt het beginsignaal in het Indoor Sportcentrum Eindhoven. Op 12 maart treffen beide ploegen elkaar opnieuw. Ditmaal om 17.15 uur in het Kroatische Osijek. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson is de kwalificatiereeks voor het EK 2024 begonnen met een nipte overwinning op België. In eigen land werden de Zuiderburen na een spannende slotfase verslagen met 25-24. De uitwedstrijd tegen Griekenland ging verloren met 32-28. De meest recente ontmoeting met Kroatië dateert uit 26 januari 2022. Op het EK hielden beide landen elkaar in evenwicht (28-28).

De TeamNL Handbalheren zijn bij de loting voor de kwalificatie van het EK 2024 in Duitsland ingedeeld in groep 5 met Kroatië, Griekenland en België. Tegen iedere tegenstander wordt een keer uit en een keer thuis gespeeld. De twee beste landen in de poule en de vier beste nummers drie plaatsen zich voor het eindtoernooi waar in totaal 24 landen aan deelnemen. Nederland kan zich voor de derde keer in de geschiedenis kwalificeren voor het EK. Het Europees Kampioenschap vindt plaats van 10 tot en met 28 januari 2024 in Duitsland. De speelsteden zijn Düsseldorf, Berlijn, Mannheim, München, Hamburg en Keulen.

Foto: www.kicksfotos.nl. Keeper René de Knegt van Green Park Aalsmeer.