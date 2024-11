Derde plaats voor Marrie den Braber

De Ronde Venen – “Fotoworkshop De Ronde Venen” en fotoclub “Stichtse Vecht” hadden elkaar uitgedaagd voor een fotowedstrijd met het thema Toerisme en Recreatie. Maandag 4 november was het zover, de 2 fotoclubs kwamen in Loenen aan de Vecht bij elkaar om de ingestuurde foto’s te bekijken. Alles werd op de beamer getoond en de maker kon daar zijn/haar verhaal bij vertellen. Het polderlandschap, de Vecht, Vinkeveen, Botshol, het kwam allemaal voorbij. Een jury gaf hun bevindingen en punten. Er waren veel foto’s ingeleverd, dus dat was nog een hele klus. Tot slot werden de foto’s met de meeste punten bekend gemaakt.Van Fotoworkshop De Ronde Venen behaalde Marrie den Braber een 3e plaats met een mooie plaat van recreanten met de fiets in de polder bij Oude Aa. Roswitha van Vliet, met een foto van de Turfrace, had een 4e plaats. Alle foto’s van Fotoworkshop De Ronde Venen zijn te zien op www.fotoworkshopdrv.nl.

De volgende clubavond zal zijn op maandag 25 november a.s. (inloop 19.30 uur – aanvang 19.45 uur). Bent u geïnteresseerd in fotografie en wilt u de avond bijwonen, dan bent u van harte welkom. Meldt u dan wel even aan bij info@fotoworkshopdrv.nl De clubavonden vinden altijd plaats op maandag in de Willisstee, ca. 14 keer per seizoen. Voor meer informatie kijk op onze website www.fotoworkshopdrv.nl

Foto is aangeleverd