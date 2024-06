De Vinken steunt Voedselbank DRV met 90 pannenkoekpakketten￼

De Ronde Venen – Korfbalvereniging De Vinken heeft in april en mei een succesvolle actie gehouden om de Voedselbank De Ronde Venen te steunen. Dankzij de inzet van veel leden zijn 90 pannenkoekpakketten verzameld voor de voedselbankgezinnen in de gemeente. De Vinken deed mee aan de landelijke voedselbankactie Sport, een initiatief ondersteund door diverse sportbonden. Deze actie richtte zich op het inzamelen van houdbare producten en het aanbieden van gratis proeftrainingen. In overleg met Voedselbank De Ronde Venen stelde De Vinken als doel om voor de 90 voedselbankgezinnen in de gemeente een pannenkoekpakket samen te stellen, elk met een pak pannenkoekmix, stroop en poedersuiker.

De actie werd afgetrapt met een speciale vrienden- en vriendinnentraining voor de jeugd. Deelname aan deze training kostte een pak pannenkoekmix. Het evenement werd een groot succes en in stijl afgesloten met het eten van heerlijke pannenkoeken, gebakken door vrijwilligers. Het leverde bovendien een mooie start van de actie op. In de weken die volgden, doneerden veel leden, ouders, opa’s en oma’s producten voor de actie. Daarnaast zamelde De Vinken statiegeldflesjes in, waarvan de opbrengst aan de actie werd gedoneerd. Ook het bestuur deed een bijdrage om het doel van 90 pakketten te halen. En dat is gelukt! In totaal werden zes kratten vol spullen ingeleverd bij de Voedselbank De Ronde Venen. Ook worden er meetrainkaartjes verstrekt voor gratis proeftrainingen in het nieuwe seizoen, zodat de gezinnen ook de kans krijgen om deel te nemen aan sportactiviteiten. Ze kijken terug op een geslaagde actie en danken alle leden en betrokkenen die hebben geholpen aan de actie!

Foto: aangeleverd