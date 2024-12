De Vinken pakt belangrijke punten

Vinkeveen – Afgelopen zaterdag stond er voor De Vinken een belangrijke wedstrijd op het programma. Sporting West uit Amsterdam kwam op bezoek in de Boei in Vinkeveen. Na een flitsende start van de Amsterdammers moest het vlaggenschip van De Vinken alle zeilen bijzetten. Dankzij een indrukwekkende tweede helft wisten de Vinkeveners de overwinning overtuigend veilig te stellen met een eindstand van 27-17.

De Vinken, gesponsord door Koeleman Elektro, is de zaalcompetitie uitstekend gestart met drie ruime overwinningen op rij en staat daarmee bovenaan de ranglijst. Sporting West kwam met twee overwinningen op zak naar Vinkeveen, maar zal er vooraf rekening mee hebben gehouden dat het een lastige wedstrijd kon worden. De Vinkeveense selectie scoort makkelijk en over veel schijven. De wedstrijd begon zeer enerverend, met legio kansen binnen enkele minuten. Sporting West schoot met scherp en stond na ruim vijf minuten al met 2-6 voor. De Vinken moest met een inhaalrace beginnen en deed dat stap voor stap. Via fraai uitgespeelde kansen konden we halverwege de eerste helft de 7-7 noteren. Voor De Vinken zorgden Jerom Stokhof (2x), Eva Hemelaar, Robin van der Vliet, Levi Kroon (2x) en Nieko Dankelman in deze fase voor de doelpunten.

Het laatste kwartier voor rust ging de stand gelijk op. Hoewel het spel soms stevig en fysiek werd, bleef het een aantrekkelijke wedstrijd om naar te kijken. Via 8-8, 9-9, 10-10, 11-11, 12-12 gingen de ploegen uiteindelijk met een minimale voorsprong voor De Vinken (13-12) de rust in.

In de tweede helft ging het Vinkenachttal door waar het gebleven was. Sporting West miste de scherpte om scorend bij te blijven. De verdedigende pressie van De Vinken dwong de Amsterdamse ploeg tot moeilijke kansen en lastige schoten van grote afstand. De Vinken daarentegen toonde veel variatie in het aanvalsspel, met fraaie afstandsschoten, goed uitgespeelde en prachtige combinaties en verzilverde strafworpen. De voorsprong van de thuisploeg liep halverwege de tweede helft op tot vijf doelpunten.

In de slotfase kwam de spanning niet meer terug in de wedstrijd. De 27-17 overwinning was dan ook dik verdiend. De Vinken blijft met deze zege koploper in de tweede klasse. Volgende week gaat De Vinken op bezoek bij VZOD in Kudelstaart.

Foto is aangeleverd.