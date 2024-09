De Vinken is Reeuwijk de baas

Vinkeveen – In een duel met een verrassend verloop wist de Vinkeveense korfbalhoofdmacht overtuigend met een fraaie 17-10 overwinning beide punten in huis te houden. Het bezoekende Reeuwijk kwam als een komeet uit de startblokken. Maar na een gelijke stand bij rust trokken de volgelingen van Amel Groos in de tweede helft alle registers open.

Spannende competitie

Vinken’s trainer-coach Amel Groos stelde in zijn voorbeschouwing wat het belang was van deze wedstrijd. “Winst betekent meedoen om promotie, verlies betekent de rest van de najaarscompetitie voor spek en bonen doorsudderen. We zitten zelf in een goede fase en zien een stijgende lijn. De spelers zijn fit en onze selectie is compleet. Verliezen zou uiterst teleurstellend zijn.”

Voor aanvang voerde Reeuwijk, samen met het Waddinxveense Korbis, de ranglijst aan, maar het stond ook maar één punt voor op De Vinken. Echter: binnen twee minuten na het beginsignaal scoren de koplopers drie maal. Dat was even schrikken. Het kwartier daarna oogde het spel bij beide teams nogal nerveus. Over en weer werden veel plaatsfouten gemaakt en ook heel veel mis geschoten. Maar de Koeleman Elektroformatie herpakte zich prima. Na treffers van Jelle Mul en Jerom Stokhof wisten Eva Hemelaar en Levi Kroon de stand in de achttiende minuut weer gelijk te trekken. Een keurige doorloopbal van Nieko Dankelman leverde de 5-5 ruststand op.

Volledig los

Ook na de thee was Reeuwijk het eerst trefzeker, maar Bart de Ruiter kreeg zijn vizier eveneens op scherp: 6-6. Daarna kantelde de wedstrijd ten gunste van de thuisploeg. De Vinken ging volop de strijd aan, veel felle duels werden gewonnen. Het geloof in eigen kunnen was zichtbaar terug.

Robin van der Vliet tekende voor 7-6. Bart de Ruiter trok met een strafworp en een afstandstreffer de stand naar 10-7. Een omdraaibal van Zoë van Dasler en een afstandsschot van Iris den Boer halverwege de tweede helft leken de bezoekers de nekslag te geven: 12-7. Heel even stribbelde Reeuwijk nog tegen, maar dichterbij dan 12-9 en, na een benut kansje onder de korf door Nieko Dankelman (13-10), kwam men niet.

De laatste vijf minuten liep De Vinken resoluut nog verder uit. Doelpunten van Bart de Ruiter, Zoë van Dasler, Robin van der Vliet en Iris den Boer leverden de duidelijk verdiende 17-10 overwinning op. Door dit resultaat staan de drie koplopers in de eerste klasse-08 dicht achter elkaar. De resterende drie wedstrijden voor de zaalcompetitie zullen de beslissing brengen. Komende zaterdag gaat De Vinken op bezoek bij Korbis. “Het gaat nu echt spannend worden!”, aldus de uiterst tevreden Vinkencoach Groos.

Op de foto: Jelle Mul (16) pakt de rebound. Foto: Amber van Es.