De Vinken houdt lang stand, maar komt net tekort

Vinkeveen – Na een prima voorbereiding trapte de hoofdmacht van De Vinken afgelopen zaterdag de veldcompetitie af in een thuiswedstrijd tegen Korbis. De Koeleman Elektro formatie kon direct aan de bak, de bezoekers uit Waddinxveen kwamen vorig seizoen nog uit in de overgangsklasse. De Vinken speelde een goede wedstrijd en bood uitstekend partij, maar moest de punten in de slotfase bij een eindstand van 13-15 toch aan de bezoekers laten.

Sterke start

Trainer-coach Amel Groos bracht dit seizoen geen wijzigingen aan in de selectie. De Vinken startte dan ook in de min of meer vertrouwde opstelling, met in de aanval Nieko Dankelman, Jerom Stokhof, Zoë van Dasler en Robin van der Vliet. De eerste verdediging werd gevormd door Jelle Mul, Levi Kroon, Deena Dankelman en Eva Hemelaar.

Vanaf de eerste minuut zal de tegenstander er fel op, maar ook De Vinken startte verdedigend zeer alert. Met name Jelle Mul wist in de beginfase veel ballen te onderscheppen. De openingstreffer van het seizoen was voor Zoë van Dasler, zij zette van afstand de 1-0 op het scorebord. Na de openingsscore ging de wedstrijd tot 4-4 gelijk op, beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en lieten verdedigend weinig steken vallen.

Halverwege de eerste helft wist De Vinken een mooi gaatje te slaan. Robin van der Vliet en Jerom Stokhof verzilverden een strafworp en zette de stand op 6-4. Levi Kroon maakte van afstand 7-4. Een sterk herenblok van Korbis scoorde vervolgens vanuit de rebound de 7-5, De Vinken wist echter via een doorloopbal van Robin van der Vliet het gat weer te vergroten. Verdedigend hield De Vinken de zaken goed op orde. In de slotfase van de eerste helft werden er wel twee tegengoals geïncasseerd, maar met een laatste afstandsschot van Levi Kroon ging de thuisploeg met een 9-7 voorsprong de kleedkamer in.

De Vinken komt net tekort

Na rust kwam Korbis uitstekend uit de startblokken, binnen een paar minuten werd de opgebouwde voorsprong weggepoetst en stond er 9-9 op het scorebord. Er volgde een wat moeizamere aanvalsfase voor De Vinken, dat door hard werken wel steeds een puntje op voorspong kwam. Tot 12-12 bleef het gelijk opgaan, uiteindelijk trok Korbis met een iets sterker slot toch de wedstrijd naar zich toe. Ondanks het verlies kan De Vinkenselectie terugkijken op een sterke wedstrijd. “Er ging meer goed dan fout,” blikt Amel Groos terug, “Als we deze intensiteit vast kunnen houden dit seizoen dan komen er nog veel mooie wedstrijden aan.”

