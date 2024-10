De Vinken behoudt koppositie door overwinning op Atlantis

Vinkeveen – Afgelopen zaterdag stond in Vinkeveen de ontmoeting tussen De Vinken en Atlantis op het programma. Voor beide ploegen stond er iets op het spel: De Vinken wilde de kans op promotie in eigen hand houden, terwijl Atlantis verwikkeld is in de strijd om handhaving en de punten ook graag mee naar huis wilde nemen. In een wedstrijd die pas in de tweede helft echt tot leven kwam, trok De Vinken aan het langste eind door met 16-13 te winnen.

De wedstrijd kwam wat traag op gang. De thuisploeg, gesponsord door Koeleman Elektro, had het verdedigend goed op orde, aanvallend startte het wat rommelig en was het zoeken. Kansen kwamen er wel degelijk, maar lange tijd bleef het 0-0. Pas na acht minuten opende Zoë van Dasler de score uit een vrije bal. Ook Atlantis had tijd nodig om de korf te vinden, maar wist gelijk te maken en uit te lopen naar 1-3. Pas tegen het einde van de eerste helft kwam De Vinken wat los. Bart de Ruiter benutte een strafworp en scoorde van afstand, waarna Levi Kroon de thuisploeg vlak voor rust met een fraaie doorloopbal op een 4-3 voorsprong zette.

Rust

Na rust schakelde De Vinken een tandje bij. Via treffers van Levi Kroon, Jerom Stokhof, Bart de Ruiter en Zoë van Dasler loopt de thuisploeg uit naar 9-4. Hoewel de score daarna weer even stagneerde, sloeg De Vinken in de loop van de tweede helft, bij een stand van 14-8, een comfortabeler gaatje. O.a. door een aantal slimme kansjes en een prachtige doorloopbal uit het boekje van Jerom Stokhof. Atlantis kwam in de slotfase nog wel iets terug, maar het verschil was al gemaakt. Met een eindstand van 16-13 boekte De Vinken een belangrijke overwinning.

“Het was een wedstrijd waarin het zoeken was naar de juiste vorm. Dat is onze kracht: communiceren en omschakelen. Dankzij teamwork hebben we al vaker een wedstrijd naar ons toe getrokken, en nu tegen Atlantis wederom,” blikt Levi Kroon terug op de wedstrijd.

Met deze zege behoudt De Vinken de koppositie, met één punt voorsprong op naaste concurrent Korbis. Aankomend weekend wacht de beslissende wedstrijd uit tegen Reeuwijk, waarin De Vinken het kampioenschap in eigen hand heeft. Trainer/coach Amel Groos blikt alvast vooruit: “Zaterdag wordt het nog één keer aanzetten; we moeten alles uit de kast halen, ons super goed voorbereiden en scherp zijn. Maar, we hebben nog over!”

Foto: Amber Fotografie