De Ronde Venen onderscheiden als dementievriendelijke gemeente

De Ronde Venen – Precies 5 jaar nadat De Ronde Venen officieel dementievriendelijke gemeente werd, heeft Alzheimer Nederland vastgesteld dat deze titel nog steeds terecht is. Met de zogenoemde dementiescan is de gemeente beoordeeld op 8 aspecten van dementievriendelijkheid. Alzheimer Nederland heeft daarbij vastgesteld dat De Ronde Venen niet alleen aan alle eisen voldoet, maar bovendien op alle aspecten bovengemiddeld scoort ten opzichte van andere gemeenten.

Groeiend aantal inwoners met dementie

Het aantal inwoners met dementie in Nederland groeit. In De Ronde Venen zijn er naar schatting 900 inwoners met dementie. Dat aantal verdubbelt tot 1.800 in 2050. Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat alle inwoners zo goed mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, startte in 2017 het project Dementievriendelijke gemeente, in samenwerking met welzijnsstichting Tympaan De Baat. Voorlichting en ondersteuning van inwoners met dementie en hun mantelzorgers stonden daarin centraal. In 2019, 2 jaar na de start van het project, erkende Alzheimer Nederland De Ronde Venen als dementievriendelijke gemeente.

Blijvend werken aan dementievriendelijke gemeente

Na de afronding van het project in 2023 heeft Mantelzorg De Ronde Venen van Tympaan De Baat de activiteiten voortgezet. De gemeente neemt dementievriendelijkheid mee in haar beleid, zoals in de woonzorgvisie en de Inclusie-agenda. Alzheimer Nederland heeft de gemeente beoordeeld op 8 aspecten: kennis, beleid, structuur en afstemming, ontwikkeling, deskundigheidsbevordering, ondersteuning mantelzorgers, dagactiviteiten, wonen met dementie en respijtzorg. De Ronde Venen scoorde uitstekend op al deze onderwerpen. Ten opzichte van andere dementievriendelijke gemeenten zelfs ruim bovengemiddeld. Informatie over de activiteiten in het kader van de dementievriendelijke gemeente is te vinden op www.mantelzorgderondevenen.nl en www.derondevenen.nl/dementievriendelijk (foto gemeente De Ronde Venen)

Bijschrift foto: Wethouder Maarten van der Greft ontvangt het certificaat Dementievriendelijke gemeente uit handen van Adri Koersvelt van Alzheimer Nederland-Westelijk Utrecht