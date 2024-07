De Hoef Sportief 2024 nat, stormachtig maar gezellig

De Hoef – Het was zondag de eerste zondag in juli en dat betekent dat De Hoef het bruisend hart is van een geweldig sportevenement. Als de kerkdienst is afgelopen wordt het kerkplein compleet overgenomen door de sporters die zich komen inschrijven in de tent, of hun deelnamenummer komen ophalen als ze al hebben ingeschreven. De Wandelaars kunnen al eerder van start en vertrekken van het inschrijfpunt in de Strooppot. Er wordt weer flink gewandeld door de regio op verschillende afstanden. Dus voor ieder wat wils, de geoefende wandelaar kan kiezen voor 20 of 40 km en de recreatie of beginnende wandelaar kan gaan voor 5 of 10 km. Om 11:30 uur klinkt het eerste startschot voor de zwemmers en de deelnemers van De 41 van De Hoef. Als eerste start de groep met de rode badmutsen, zij doen mee aan de 41 van de Hoef. En 10 minuten later de zwemmers met de gele badmutsen, dit zijn de deelnemers die alleen zwemmen.

Wielrennen

Daarna volgt het startschot voor de wielrenners, die mogen 7 rondjes door de polder fietsen. Deze groep start in 1 keer en gaan snel van start. Een gemiddelde snelheid van ruim 40m/uur wordt gehaald. Afsluitend gaan de hardlopers voor de 10 km van start en 10 minuten later gaan de 5 km hardlopers van start. Winnaars van De 41 van De Hoef 2024 zijn dit jaar: Olaf v/d Bergh bij de heren en Merel Broerse bij de dames. Zij gingen dan ook met de wisseltrofee naar huis.

Afsluitend was er nog de Kidsloop, jonge hardlopers die 1 km gingen hardlopen, ze werden aangemoedigd door het aanwezige publiek. En daarna werd het parcour aangepast voor het vlettentrekken. De draghekken werden langs de Kromme Mijdrecht geplaatst en het publiek werd hierdoor afgeschermd en het verkeer kon er achterlaangs rijden. Dit jaar waren er 13 teams voor het vlettentrekken. Een leuke afsluiter van het sportieve gedeelte van het hele gebeuren.

Als dit is afgerond worden de hekken opgeruimd en gaat het feest beginnen in de tent met een optreden van Rene Eshuijs. De biertap gaat open en er wordt nog even lekker nagenoten van een heerlijke dag. Het weer werkte dit jaar iets minder mee dan gewend, de EHBO-tent moest extra geschoord worden om niet weg te waaien en er moest ook wel eens even geschuild worden tegen wat waterdruppels. Maar het kon de pret zeker niet drukken.

Foto: aangeleverd