David Klaasen prolongeert titel bij Bloemenlust

Aalsmeer – Na de reguliere competitie houdt de Aalsmeerse Tafeltennis Club Bloemenlust altijd aan het einde van het speelseizoen het clubkampioenschap. Dit jaar waren er 14 gegadigden die ingedeeld werden in twee 7-kampen, zodat iedereen in ieder geval minimaal zes wedstrijden kon spelen en dat met de opkomende warmte. De nummers 1 en 2 uit iedere poule gingen door naar de kruisfinales. In de A-poule was uiteraard titelverdediger David Klaassen torenhoog favoriet. De meeste van zijn wedstrijden bleven beperkt tot drie games en hij bleef dan ook ongeslagen. Alleen teamgenoot Bart Spaargaren kon nog enigszins weerstand bieden, maar kwam ook niet verder dan één gamewinst en hoge scores.

De strijd om de tweede plaats was zoals verwacht tussen Ed Couwenberg en Bart, waarbij Ed redelijk makkelijk Bart op de knieën kreeg. Daarmee gingen David en Ed door naar de kruisfinales en Bart eindigde als derde in de poule. Horst Krassen, Frans Ravesteijn, Ad Rijken en Ton de Hollander konden tegen bovenstaande heren geen echte vuist maken en gingen onderling de meer gelijke strijd aan. Hierbij bleek Horst Krassen te sterk voor de rest en eindigde op de vierde plaats. Nestor Frans wist tegen Ad Rijken en Ton de Hollander zijn enige winstpunten te pakken en werd zodoende vijfde. Ad en Ton lieten de spanning oplopen in een lange vijf gamer om van de laatste plaats af te blijven, waarbij in de laatste game Ton er uiteindelijk onder door ging.

In de B-poule beloofde het iets spannender te gaan worden. Dirk Biesheuvel was weliswaar vorig jaar nog tweede, maar op basis van de ranking uit de competitie was Danny Knol toch als poule winnaar voorzien. Die positie werd royaal waargemaakt, want alleen teamgenoot Dirk wist hem ternauwernood slechts één game te ontfutselen, waardoor Danny de poulewinnaar werd. De strijd om de tweede plaats werd verrassend beslist door het opkomende talent Hathab Shajahan. In een bijzonder spannende partij tegen Dirk ging de winst uiteindelijk in de vijfde game naar Hathab. Teamgenoten Peter Velleman en Philippe Monier kwamen uit op een vierde en vijfde plaats na een spannende vijf gamer in het voordeel van Peter. Bernhard Schellenberger is nog zoekende naar de vorm uit vervlogen dagen. Hij kon z’n fraaie technische slagen laten zien, maar de oude routine ontbreekt nog enigszins. Hij wist alleen van nieuwkomer Borrie Torok te winnen.

Zo ontstonden de kruisfinales David tegen Hathap en Danny tegen Ed. De beide nummers 1 uit de poules wisten hun geplaatste posities waar te maken. Hathap gaf zich echter niet zomaar gewonnen, want hij pakte verrassend de eerste game tegen David. Maar ja, een tandje erbij door David maakte toch wel behoorlijk verschil en de overige gamestanden waren wel weer royaal. Het publiek verheugde zich op een spannende finale. Maar Danny ging moedig strijdend in drie games ten onder met 11-9, 11-5 en 11-4. David bleef gefocust en gaf Danny eigenlijk geen kans en prolongeerde zijn titel.

Foto: Links Danny Knol (tweede plaats) en David Klaassen (clubkampioen bij ATC Bloemenlust).