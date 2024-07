Dag van je Leven botendag door slecht weer geannuleerd

Aalsmeer – Met veel pijn in het hart heeft het bestuur van Stichting Dag van je Leven, in goed overleg met Stichting Ons Tweede Thuis en Kempers Watersport, moeten besluiten de botendag van zaterdag 6 juli wegens de slechte weersvoorspellingen niet door te laten gaan. In eerste instantie zou de botendag al op 15 juni plaatsvinden, maar ook toen was het te slecht weer. Extra zuur voor de vele mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, de booteigenaren, de vrijwilligers en de organisatie.

De voorspellingen geven voor aanstaande zaterdag veel regen aan met een windkracht 5. Met dit gegeven vond de organisatie het niet verantwoord om de Westeinderplassen op te gaan met deze kwetsbare doelgroep in veelal open boten. Nog even aankijken in de hoop op beter weer kan voor de organisatie ook niet in verband met de vele voorbereidingen, zoals het regelen van al het busvervoer en het bereiken van iedereen.

Het was voor de organisatie een moeilijke beslissing, omdat het dit jaar de twintigste editie zou zijn en veel mensen naar de botendag uit gekeken hadden. Gezien de vakantieperiode en de drukke septembermaand is besloten dit evenement niet meer dit jaar te organiseren.

Op 14 juni 2025 (de zaterdag voor Vaderdag) hoopt Stichting Dag van je Leven weer heel veel booteigenaren bereid te vinden mee te varen met dit speciale evenement. Gelukkig kan iedereen wel uitkijken naar het feest tijdens de Feestweek Aalsmeer op donderdag 12 september, wat speciaal voor mensen met een beprking wordt georganiseerd. Maar het blijft een enorme teleurstelling dat er aanstaande zaterdag 6 juli niet uitgevaren kan worden.

Foto: aangeleverd