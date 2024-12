CSW JO12-3 ongeslagen periodekampioen!

Wilnis – CSW begon meteen na het begin van de wedstrijd dreigend. In de vierde minuut was daar het eerste doelpunt door Safouh met een lang schot vanaf de middellijn. Drie minuten later dribbelde Abdulrahman het veld over, gaf een assist en Demy scoort de 2-0. Vlak daarna kwamen de Legmeervogels en werd het bijna op 2-1, maar gelukkig hield keeper Mylo de bal tegen met een block. De Legmeervogels bleven op dat moment druk zetten, maar er werd goed verdedigd, door Ties, Finn en Samuel. Abdulrahman kwam weer snel aan de bal en dribbelde opnieuw het veld over en maakt de 3-0. Kort na zijn doelpunt had hij de bal wederom en speelde naar Demy. Die gleed uit, maar stond heel snel op en maakte de 4-0. Zo zijn er nog wat fraaie acties geweest, die bij de keeper van Legmeervogels eindigden.

De 5-0 begon achterin bij Finn, die overspeelde via Demy naar Abdulrahman die hem er makkelijk intikte. Halverwege de eerste helft kreeg Demy, via een bal van Berat en Tygo, nog een kans en schoot de bal bijna in de kruising. Vlak voor rust zette Legmeervogels meer druk en ondanks een paar goed reddingen van keeper Mylo werd het toch 5-1. Er is nog een laatste kans voor Aliano, maar helaas hield de keeper van Legmeervogels de bal uit het doel.

Na de rust begon CSW sterk met een actie van Aliano en Demy, helaas zonder doelpunt. Hierop counterden Legmeervogels, maar de bal werd onderschept door Samuel. Legmeervogels bleef druk zetten, maar de verdediging van CSW hield zich goed staande. Abdulrahman kwam na een wissel terug in het veld en wist snel, met een hoge bal over de keeper, te scoren: 6-1. Hierna volgden een aantal corners voor Legmeervogels, waardoor de 6-2 volgde het heel spannend bleef.

Meteen na de derde pauze was er een actie met Sebas, Safouh en Abdulrahman, helaas zonder doelpunt. Het laatste kwartier was heel spannend en waren de twee ploegen aan elkaar gewaagd. Door hands vlak voor het doel, mocht CSW een penalty nemen. Helaas ging de bal er niet in. Hierna nam Legmeervogels snel actie en scoorden zij gemakkelijk de 6-3. Na dit doelpunt kwam Samuel nog twee keer langszij, maar kwam helaas niet door de verdediging heen.

De laatste minuten tikten weg; het bleef ontzettend spannend. Het fluitsignaal klonk; het kampioenschap kon, na een ongeslagen reeks, gevierd gaan worden!

Foto is aangeleverd.