College biedt gemeenteraad Begroting 2025 aan 

De Ronde Venen – Het college van burgemeester en wethouders heeft de Begroting 2025 aangeboden aan de gemeenteraad. Om de begroting sluitend te krijgen, stelt het college keuzes voor, aan zowel de uitgavenkant als aan de inkomstenkant. Voor een aantal plannen maakt het college een pas op de plaats en een aantal budgetten worden verlaagd. Tegelijkertijd stijgen de lokale heffingen voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. De onroerende zaakbelasting (OZB) stijgt met 2% extra. Dit is aanvullend op de besluitvorming rond de Kadernota. Op 23 oktober neemt de gemeenteraad een besluit over de Begroting 2025.

Wethouder Financiën Anja Vijselaar: “De belangen van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties staan voorop. Als slagvaardige, betrouwbare en betrokken gemeente blijven we werken aan veilige buurten en het onderhoud van onze openbare voorzieningen. Ook blijven we nieuwe woningen ontwikkelingen en hulp bieden voor inwoners die dat nodig hebben. Dit alles moeten we echter gaan doen met minder geld. Ook de komende jaren. Dat betekent dat we scherp moeten zijn op onze uitgaven en met elkaar de extra lasten moeten dragen.”

Onvoldoende bijdragen Rijk

De Begroting 2025 geeft een ombuiging van € 5,2 miljoen weer. Dit tekort is ontstaan uit een reeds bestaand tekort van ongeveer € 1 miljoen na besluitvorming over de Kadernota. Daarnaast is er € 3 miljoen extra uitgegeven aan de jeugdzorg en WMO. Bij het opstellen van de begroting is door de volume-, prijs- en loonontwikkelingen een extra tekort ontstaan van ongeveer € 1,5 miljoen. De bijdragen van het Rijk zijn onvoldoende om het huidige tekort op te vangen. Het Rijk schat de ontwikkelingen te laag in en komt gemeenten onvoldoende tegemoet. Voor 2025 stelt het college verschillende maatregelen voor om het tekort van € 2,5 miljoen op te lossen.

Verhogen inkomsten

In de Kadernota 2025 heeft de raad besloten om de OZB voor de inwoners en ondernemers te verhogen. Aanvullend op dit besluit stelt het college een extra verhoging van de OZB voor met 2%. Dit leidt tot hogere inkomsten van ongeveer € 250.000. Daarnaast stelt het college voor om € 1,4 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve, de gemeentelijke ‘spaarpot’. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalige korting die het Rijk voor volgend jaar doorvoert.

Scherp op uitgaven

De gemeente moet scherper gaan kiezen in uitgaven. Deels gebeurt dit door bestaande budgetten te verlagen. Denk aan minder intensief groen- en wegonderhoud. In totaal levert dit een verlaging van de uitgaven op à € 2,5 miljoen. Dit bedrag is aanvullend op de eerdere ombuiging uit de Kadernota van € 1,2 miljoen.

Bestuurlijke besluitvorming

Tijdens de Begrotingsmarkt op 30 september kan de raad technische vragen stellen aan het college over de begroting. Op 9 oktober debatteert de gemeenteraad met het college in een Politieke Commissie en op 23 oktober neemt de raad een definitief besluit.

Foto gemeente De Ronde Venen