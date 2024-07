Clubkampioenen De Amstel gehuldigd

Regio – Zondag 23 juni vonden de jaarlijkse clubkampioenschappen van zwem- en polovereniging De Amstel plaats. Alle leden van de club (wedstrijdzwemmers, waterpoloërs, diplomazwemmers en masterzwemmers) zwommen mee in het klassement voor clubkampioen.

Voor iedere deelnemer was er een oorkonde met daarop vermeld de behaalde plek in het klassement en de gezwommen tijden. Ook waren er medailles voor de snelste drie zwemmers in iedere leeftijdscategorie. Naast de standaard individuele onderdelen, bevatten de clubkampioenschappen ook extra onderdelen zoals de familie-estafette, de surprise-estafette, de 400m vrije slag en de 25m sprint. Voor deze onderdelen zijn ook winnaars bekend gemaakt en gehuldigd. De familie van der Moolen was de snelste bij de familie-estafette en bij de surprise estafette waren de ‘Oranje Prinsjesjes’ het beste gekleed in het thema van dit jaar: het EK. Bij de dames op de 400m vrije slag was Iris Bastiaansen het snelst met een tijd van 5:27,29 en bij de heren was Nick Sijmons het snelste in een tijd van 4:39,43. Ook de sprint werd gewonnen door Nick in een tijd van 11,89 sec, bij de dames was Iris van der Moolen met 14,74 sec het snelst.

Clubkampioen

Maar uiteindelijk is iedereen nieuwsgierig wie zich clubkampioen van 2024 mag noemen en met de wisseltrofee naar huis gaat. Net als voorgaande jaren is er zowel bij de junioren als bij de senioren een clubkampioen uitgeroepen. Als juniorenkampioen kwam de 11-jarige Ryan Dekker tevoorschijn met de snelste tijden op de 50m rugcrawl, 50m vrije slag, 50m schoolslag en de 75m wisselslag (zonder de vlinderslag). Julia Wiersma (12) werd tweede bij de junioren en Isabel Kelder (11) veroverde de derde plek. Bij de senioren werd Owen Michels 3e, Iris van der Moolen 2e en wederom Nick Sijmons eerste. Nick is de laatste jaren niet van het podium te slaan met zijn snelle tijden op de 50m rugcrawl, de 100m vrije slag, 50m schoolslag en de 100m wisselslag. Alle winnaars kregen een eigen beker en werden gehuldigd met een applaus van het publiek. Het was weer een gezellige wedstrijd met een succesvolle prijsuitreiking als afsluiting. Na de zomervakantie gaan we weer hard trainen voor het volgende seizoen en wie weet hebben we dan nieuwe clubkampioenen.

Foto: aangeleverd