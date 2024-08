CDA uit bezorgdheid over verkeersdrempels bij herinrichting A.C. Verhoefweg

Mijdrecht – De CDA-fractie in de gemeenteraad van De Ronde Venen heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de geplande aanleg van negen verkeersdrempels op de A.C. Verhoefweg. Het CDA vreest dat de drempels overmatige hinder kunnen veroorzaken, vooral voor landbouwvoertuigen die vaak van deze wegen gebruikmaken. Het CDA stelt voor om alternatieven zoals Gumatec-drempels te overwegen, die eenvoudiger te passeren zijn voor grotere (landbouw)voertuigen. Ook vraagt het CDA of het college overleg heeft gevoerd met de direct betrokken bewoners en hoe hun inbreng is meegenomen in de uiteindelijke beslissingen.

Sluipverkeer

Het CDA kan zich voorstellen dat de gemeente op de een of andere wijze vooral sluipverkeer van groot vrachtverkeer via Dukaton wil belemmeren om over de A.C. Verhoefweg te rijden. Dit is wellicht een doorn in het oog van de bewoners van straten in Hofland met achtertuinen aan de Dukaton. Het is daarom van groot belang dat dit aspect ook zorgvuldig wordt meegenomen in de verdere besluitvorming.

Rody van der Pouw-Kraan, commissielid namens het CDA, benadrukt het belang van verkeersveiligheid, en pleit voor een aanpak die rekening houdt met alle weggebruikers. “Goed onderhoud van wegen vergroot de veiligheid van álle verkeersdeelnemers”, aldus Van der Pouw-Kraan. “Daarom willen we dat achterstallig wegenonderhoud wordt aangepakt. Wij vinden dat dit wel moet in samenspraak met de omwonenden en rekening houdend met het soort voertuigen. Verkeersveiligheid is prioriteit, maar dat kan zonder tractoren en andere landbouwvoertuigen te pesten. We kijken met belangstelling uit naar de gemaakte belangenafwegingen.”

Eigen foto