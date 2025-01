CDA en LEF stellen vragen over doortrekkenvan de Amsteltram naar Mijdrecht

De Ronde Venen – De hoop op een directe tramverbinding tussen De Ronde Venen en Amsterdam is voorlopig vervlogen. Het college van Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen maakte bekend dat de tram niet wordt doorgetrokken naar de gemeente. Dit besluit, vastgelegd in een brief aan de gemeenteraad, heeft tot verbazing geleid bij diverse politici, die vraagtekens zetten bij de kwaliteit van het onderliggende onderzoek.

Hoewel het idee van een tram naar Amsterdam veel inwoners aanspreekt – van forenzen tot ziekenhuisbezoekers en liefhebbers van het Amsterdamse uitgaansleven – concludeert het college dat een uitbreiding niet haalbaar is. Maar hoe goed onderbouwd is dit besluit? Commissielid Rody van der Pouw-Kraan (CDA) en raadslid Simone Borgstede (Lokaal en Fair De Ronde Venen) zijn sceptisch. Zij plaatsen kanttekeningen bij het ontbreken van een tracéonderzoek en het aannemen van onbewezen uitgangspunten, zoals een verwachte afname in OV-gebruik.

“Een tram naar Amsterdam is natuurlijk een droombeeld voor iedere reiziger, maar we moeten realistisch en zuinig omgaan met belastinggeld,” aldus Van der Pouw-Kraan. “Nee is ook een antwoord, maar alleen als dit goed onderbouwd is. De kwaliteit van het onderzoek moet voldoende zijn om te vertrouwen op de gemaakte afwegingen, en daar lijkt het nu aan te schorten.”

Uit de auto

Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit, VVD), benadrukt sinds haar aantreden in juni 2022 het belang van duurzame mobiliteit volgens het STOMP-principe, dat wandelen, fietsen en OV prioriteert boven het gebruik van privé-auto’s. Toch rijmt dit volgens de politici slecht met de huidige stand van zaken én conclusies van de brief. Simone Borgstede stelt: “Als we écht mensen uit de auto willen krijgen, moeten we zorgen voor snelle, toegankelijke en aantrekkelijke OV-verbindingen. Het vervoer tussen huis en de bushalte kan prima worden afgedekt met SyntusFlex, maar dan moet het college daar wel écht werk van maken en deze dienstverlening serieus verbeteren. Dat lukt hen tot op heden echt nog onvoldoende.”

De gemeenteraad verwacht medio februari antwoorden op de gestelde vragen. Tot die tijd blijft de droom van een tram naar Amsterdam voor inwoners van De Ronde Venen in de wacht staan.

Foto: Gemeente De Ronde Venen.