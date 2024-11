Cabaretvoorstelling in het ‘Hoftheater’

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer – Op dinsdag 19 november konden de bewoners van Zorgcentrum ‘t Kloosterhof genieten van een cabaretvoorstelling in het speciaal daarvoor ingerichte ‘Hoftheater’ met een professioneel podium en een sfeervol ingerichte zaal. Het ‘Hoftheater’ is een initiatief van Marion Weij en Frank Deen die als presentators fungeerden en de toeschouwers lieten weten wat ze die avond allemaal konden verwachten.

Er was een grote diversiteit aan acts, met onder andere: een optreden van Dorus, een zangclubje dat liedjes als ‘Catootje naar de botermarkt’ ten gehore bracht en een echte ‘Sisteract’. De in totaal 70 acteurs zijn allemaal collega’s van het Kloosterhof, die zowel playback als live optraden. Kees Markman verzorgde het licht en geluid waarmee de voorstelling een extra professioneel tintje kreeg. Doel van dit project is om de bewoners een leuke avond te bezorgen. “We willen laten zien dat het Kloosterhof geen bejaardenpakhuis is, maar een leefgemeenschap waar je het hartstikke leuk kunt hebben op je oude dag”, vertelt Frank Deen. “En omdat het logistiek ingewikkeld is om onze bewoners naar het theater te brengen, hebben we het theater hierheen gehaald. Onder het motto: Als Mozes niet naar de berg komt, komt de berg naar Mozes.”

En dat is wonderwel gelukt. Het publiek kreeg toegangskaartjes voor de zaal en werd ontvangen door een echte piccolo, die in de pauze, geheel in theaterstijl, met een blad popcorn rondging. Een heerlijke avond, met als slotakkoord een bezoek van Sinterklaas en enkele Pieten. Het is de eerste succesvolle voorstelling in het Hoftheater. Dat er nog maar vele mogen volgen.

Foto: Initiatiefnemers Frank Deen en Marion Weij. Foto: TO