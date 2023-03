BVK De Kwakel zoekt nieuwe bridgers

De Kwakel – Bridgevereniging BVK De Kwakel is gevestigd in het dorpshuis van De Kwakel en speelt daar al bijna 37 jaar met veel plezier! Gezelligheid staat hoog in het vaandel en de verenging bestond voor corona uitbrak uit 100 leden! De leden komen vanuit de hele regio. Vele jaren had de bridgevereniging zelfs een lange wachtlijst. Helaas zijn er door ‘vergrijzing’ en de pandemie veel leden afgehaakt of ontvallen. Dit is helaas een item wat op vele bridgeclubs nog steeds gaande is.

De bridgevereniging hoopt nu nieuwe spelers welkom te mogen heten. BVK is lid van de bridgebond en speelt bridge volgens het Acol-systeem. Er wordt momenteel in twee lijnen, A en B, gespeeld. Begin september start de laddercompetitie en het seizoen eindigt eind mei. Vervolgens worden vijf tot zes avonden competitie gespeeld, afgewisseld met een feestelijke kerst- en paasdrive plus een mixbridge. Hier zijn doorgaans leuke prijzen mee te winnen.

Na de bekendmaking van de uitslagen blijft een groot aantal leden na het avondje bridgen nog even ‘plakken’ om gezellig met elkaar een drankje te drinken. Ook dat is een belangrijk onderdeel bij bridgeverenging De Kwakel. Ook een club waar u/jij zich helemaal thuis gaat voelen? Neem dan voor meer informatie contact op met de voorzitter via: 06-38912017.