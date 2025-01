Kinderen op buurtsafari om speelplekken te verbeteren

De Ronde Venen – “Hoe ziet jouw ideale speeltuin eruit?” Die vraag werd gesteld tijdens de Buurtsafari waar kinderen van De Fontein en De Windroos én kinderburgemeester Myrthe aan mee deden. Samen met medewerkers van de gemeente en de Buitenspeelcoalitie gingen zij op pad om te vertellen waar buitenspelen wel óf niet leuk is. Belangrijke informatie, omdat het speelbeleid dit jaar vernieuwd en vastgesteld wordt. Het project De Buitenkans is daar onderdeel van.

Buitenspeelmogelijkheden

De Buitenspeelcoalitie helpt gemeenten om buitenspeelmogelijkheden te verbeteren en meer kinderen tussen de 4 en 12 jaar aan het buitenspelen te krijgen. Met het project Buitenkans is voor de wijk Proostdijland in Mijdrecht gekozen omdat kansen voor verbetering hier het grootst zijn.

Op buurtsafari met buurtkinderen

Kinderburgemeester Myrthe en een aantal kinderen van basisscholen De Fontein en de Windroos uit Mijdrecht zijn op buurtsafari geweest. Onder begeleiding van medewerkers van de gemeente en de Buitenspeel-coalitie maakten zij eerst een tekening om te laten zien hoe een speeltuin er in hun wildste dromen uitziet. Daarna startte de safaritocht door de buurt van de scholen in Proostdijland Noord. Van speelplaats naar speelplaats vertelden zij wat er wel en niet leuk is aan deze plekken. Uiteraard werden bestaande speeltoestellen wel even uitgeprobeerd. Even lekker rennen, klimmen, ronddraaien en zoals door één van de kinderen gezegd: “Je weer even 1 seconde jong voelen.”

Vervolg van de Buitenkans

De Buurtsafari is geslaagd! De informatie is verwerkt, er volgt een enquête in de wijk zodat ook ouders, opa’s, oma’s en andere volwassenen mee kunnen denken. Daarna wordt samen met de buurt een speelplan opgesteld. Dit plan wordt dit jaar gerealiseerd. Deze aanpak wordt vastgelegd in het nieuwe speelbeleid van de gemeente, wat dit jaar wordt vast-gesteld door de gemeenteraad. Zo kan een beleid gevoerd worden wat zich kan aanpassen aan de verschillende wensen in de verschillende wijken.

Op de foto: Groepsfoto van de Buurtsafari. Foto is aangeleverd.