Buurtbus 526 hervat normale route na afgeronde werkzaamheden Demmerik

Vinkeveen – Vanaf maandag 16 september rijdt de Buurtbus 526 weer zijn normale route. Het einde van de werkzaamheden aan de Demmerik is in zicht. Op vrijdag 13 september worden deze afgerond. Daardoor is het niet langer nodig om via de omleiding te rijden. De reistijd van de Buurtbus wordt hiermee flink ingekort.

Ongeveer een jaar geleden verzakte de oude brug in de Demmerik. Er werd een tijdelijke brug aangelegd. Afgelopen 3 maanden is er gewerkt aan de volledige vervanging van de brug. Ook de Demmerik zelf wordt opnieuw ingericht. Deze werkzaamheden worden op vrijdag 13 september afgerond. Vanaf die dag is het weer mogelijk de weg te gebruiken. Ook kan er weer onder de brug doorgevaren worden.

Normale route

Vanaf maandag 16 september rijdt de Buurtbus weer de normale, kortere route. De tijdelijk aangelegde brug was te steil voor de Buurtbus. Dit, én de werkzaamheden zorgden ervoor dat de bus moest omrijden. De Buurtbus rijdt tussen Breukelen en Uithoorn en moest omrijden om reizigers uit Vinkeveen te kunnen blijven vervoeren. Binnenkort is omrijden dus niet meer nodig.

Buurtbus 526

De Buurtbus rijdt tussen Breukelen en Uithoorn en heeft haltes in Nieuwer Ter Aa, Vinkeveen, Wilnis, Mijdrecht, De Hoef en Amstelhoek. Het tarief is hetzelfde als bij de normale bus, maar je betaalt nooit meer dan €4,95 per rit. Het betalen werkt ook hetzelfde als bij de normale bus. De Buurtbus is voor iedereen en is een snelle, filevrije manier om te reizen tussen Breukelen en Uithoorn. Op de route kan buiten de haltes overal worden in- en uitgestapt. De Buurtbus heeft een lage vloer, waardoor rollators en boodschappenkarretjes zonder problemen mee kunnen.

Vrijwilligers

De Buurtbus maakt deel uit van het reguliere OV-netwerk en rijdt volgens een vaste dienstregeling (voor de tijden, zie: www.buurtbus526.nl). De chauffeurs zijn enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers die met hart en ziel een bijdrage leveren aan het Openbaar Vervoer in de regio. Wilt u zich aansluiten als chauffeur? Een geldig rijbewijs B is genoeg en er bestaat geen leeftijdsgrens. Neem voor meer informatie contact op met secretaris Lisette Taillie: 06 53 44 62 73 of stuur een email naar info@buurtbus526.nl.

Foto: gemeente De Ronde Venen