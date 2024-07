Brief aan provincie: Bruggen minder open!

Aalsmeer – In een gezamenlijke brief aan de provincie vragen wethouders Bart Kabout (Aalsmeer) en Herbert Raat (Amstelveen), om de bruggen over de Ringvaart minder vaak open te doen in de spits. De open bruggen zorgen in de spits voor flinke filevorming in beide gemeenten.

De Aalsmeerderbrug in Aalsmeer en de Bosrandbrug in Amstelveen worden op afstand bediend vanuit een centrale in Heerhugowaard. Volgens de beide wethouders lijkt die bediening minder efficiënt te verlopen dan voorheen het geval was met de bediening op locatie. De bruggen lijken langer open te staan dan strikt noodzakelijk.

De wethouders vragen om vast te houden aan het bedieningsbesluit van de bruggen dat door de provincie is vastgesteld op 25 januari 2010. Daarin staat dat de bruggen in de spits maximaal eens per half uur open mogen voor uitsluitend beroepsvaart. “Wij constateren dat er de laatste maanden regelmatig sprake is van frequentere brugopenstellingen tijdens de spitstijden”, schrijven Kabout en Raat. “Daarnaast constateren wij dat de bruggen tijdens de spits ook regelmatig worden geopend voor pleziervaart.” De frequente brugopeningen tijdens de spits zorgen in beide gemeenten voor behoorlijke filevorming, waar met name het woon-werkverkeer aanzienlijke hinder van ondervindt.

Handelen bij calamiteiten

De wethouders uiten ook de zorg dat vanuit de centrale minder snel praktisch gehandeld kan worden bij bijvoorbeeld calamiteiten of bij het koelen van de brugdekken, wat op warme dagen vaak noodzakelijk is.

Naleving en evaluatie

De wethouders roepen op tot strikte naleving van het bedieningsbesluit uit 2010 vooral tijdens de spits. Verder vragen ze om een evaluatie van de bediening op afstand, inzage in de evaluatieresultaten en een eventuele bijstelling van de bediening op afstand.