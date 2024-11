Boom om op Legmeerdijk door storm Conall

Aalsmeer – Kort, maar hevig was storm Conall afgelopen woensdag 27 november. In de loop van de middag begon het harder en harder te waaien met in Aalsmeer het hoogtepunt rond vijf uur, half zes. Het KNMI had code oranje gegeven vanwege de zware windstoten, tot zelfs wel 120 tot 130 kilometer per uur. De Westeinder was ruig, met hoge golven die tegen de dijk aan beukten, maar over het algemeen is storm Conall ‘rustig’ over Aalsmeer geraasd.

Her en der is lichte schade en de Brandweer van Aalsmeer moest twee keer in actie komen. Rond half zes kreeg de kazerne een melding dat er stormschade was in de Hellendaalstraat. Door de harde wind was een gevelplaat losgekomen van een pand. De Brandweer heeft dit voorkomen door ter plaatse de plaat weer vast te schroeven.

Meer inzet moest getoond worden bij de tweede alarmering. Op de Legmeerdijk was even over zes uur een boom omgewaaid en dwars op de weg beland. De Brandweer heeft de boom weggehaald en direct verzaagd.

Er zijn daarna geen meldingen meer binnen gekomen bij de kazerne. Er hebben zich, zover bekend, geen ongevallen met personen voorgedaan.

Foto: Brandweer Aalsmeer